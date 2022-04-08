Brasileiro Wanderson projeta temporada do Pohang Steelers após voltar ao clube coreano

Após passagem pelo futebol árabe recentemente, o meia-atacante Wanderson, que retornou à Coreia do Sul para defender o Pohang Steelers, clube que vestiu a camisa há alguns anos, falou sobre sua motivação para 2022. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma grande temporada com todos:- Vou trabalhar muito para continuar fazendo a minha história com a camisa do Pohang. Estar aqui é motivo de muito orgulho para mim. Vou me dedicar ao máximo para que 2022 seja de grandes conquistas para mim e para o clube.