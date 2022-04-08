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Brasileiro Wanderson projeta temporada do Pohang Steelers após voltar ao clube coreano

Meia-atacante que defendeu o Fortaleza espera grande ano de sua equipe na K-League...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:40
Após passagem pelo futebol árabe recentemente, o meia-atacante Wanderson, que retornou à Coreia do Sul para defender o Pohang Steelers, clube que vestiu a camisa há alguns anos, falou sobre sua motivação para 2022. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma grande temporada com todos:- Vou trabalhar muito para continuar fazendo a minha história com a camisa do Pohang. Estar aqui é motivo de muito orgulho para mim. Vou me dedicar ao máximo para que 2022 seja de grandes conquistas para mim e para o clube.
Segundo Wanderson, o elenco do Pohang tem tudo para brigar por títulos em 2022:
+Guardiola nega contato com a CBF
- O Pohang é um grande clube. Sem dúvida, nosso elenco vai com tudo para fazer uma temporada de alto nível, buscando títulos.
Crédito: WandersonprojetatemporadadoPohangSteelers(Divulgação/IttihadKalba

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