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futebol

Brasileiro vê evolução no Shimizu S-Pulse após primeiro gol na J-League

Camisa 10 da equipe, o atacante Carlinhos marcou no empate seu primeiro gol no Campeonato Japonês, o segundo pelo clube. A vítima, dessa vez, foi o Sagan Tosu...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 00:57

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 00:57

Crédito: Divulgação/Shimizu S-Pulse
O Shimizu S-Pulse voltou com um ponto para casa após o 1 a 1 com o Sagan Tosu, na última quarta-feira. Camisa 10 da equipe, o atacante Carlinhos marcou no empate seu primeiro gol na J-League, segundo pelo clube japonês.
Após o tento marcado e o resultado, o brasileiro exaltou a confiança e falou sobre evolução da equipe na competição nacional.
- Um gol importante para mim, sem dúvidas. Estava buscando, trabalhando forte no dia a dia para quando a oportunidade aparecesse eu pudesse aproveitar. Então traz muita confiança para seguir evoluindo e ajudando a equipe com meus companheiros - disse, antes de completar:
- Infelizmente não começamos a competição como queríamos, mas vejo sim nosso time evoluindo a cada partida. Tenho certeza que encontraremos o caminho das vitórias e buscaremos nossos objetivos na competição.
O próximo duelo do Shimizu S-Pulse será contra o Oita, neste domingo, às 6h (horário de Brasília), em seu estádio. E Carlinhos acredita em primeira vitória da equipe na J-League.
- Temos um jogo importante dentro da nossa casa ao lado do nosso torcedor e sabemos que precisamos buscar os três pontos. Então estamos nos preparando bem para esse duelo e se Deus quiser sairemos com um grande resultado - encerrou.

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