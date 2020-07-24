Brasileiro vê evolução no Shimizu S-Pulse após primeiro gol na J-League

Crédito: Divulgação/Shimizu S-Pulse

O Shimizu S-Pulse voltou com um ponto para casa após o 1 a 1 com o Sagan Tosu, na última quarta-feira. Camisa 10 da equipe, o atacante Carlinhos marcou no empate seu primeiro gol na J-League, segundo pelo clube japonês.

Após o tento marcado e o resultado, o brasileiro exaltou a confiança e falou sobre evolução da equipe na competição nacional.

- Um gol importante para mim, sem dúvidas. Estava buscando, trabalhando forte no dia a dia para quando a oportunidade aparecesse eu pudesse aproveitar. Então traz muita confiança para seguir evoluindo e ajudando a equipe com meus companheiros - disse, antes de completar:

- Infelizmente não começamos a competição como queríamos, mas vejo sim nosso time evoluindo a cada partida. Tenho certeza que encontraremos o caminho das vitórias e buscaremos nossos objetivos na competição.

O próximo duelo do Shimizu S-Pulse será contra o Oita, neste domingo, às 6h (horário de Brasília), em seu estádio. E Carlinhos acredita em primeira vitória da equipe na J-League.