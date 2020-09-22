Brasileiro Tiquinho Soares tem acerto salarial com o Tianjin Teda e deve deixar o Porto

Crédito: Brasileiro está no Porto desde 2017 (Divulgação/FC Porto

O brasileiro Tiquinho Soares, de 29 anos, está muito próximo de deixar o Porto, de Portugal. O destino do atacante é o Tianjin Teda, que disputa a liga chinesa. De acordo com o jornal português 'A Bola', Tiquinho foi relacionado pela última vez pelo Porto na partida contra o Braga, no último sábado (19), pelo Campeonato Português.O Tianjin Teda deve desembolsar seis milhões de euros (R$ 38,3 milhões) para contratar o atacante. A viagem para a China está prevista já para esta semana.

Também já há um acerto salarial entre o brasileiro e o novo clube. A quantia a ser recebida por Tiquinho é de dois milhões de euros (R$ 12,7 milhões) por ano - cerca de um milhão por mês.

O contrato, que pode ser a garantia de assegurar a independência econômica para o jogador, é de três temporadas. Pela equipe portuguesa, Tiquinho fez 140 partidas, com 65 gols marcados.