Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brasileiro tenta levar time hondurenho para a ConcaChampions

Patryck Ferreira é o artilheiro do Club Deportivo Vida com seis gols e se firmou como um dos ídolos do atual elenco...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:10
Com o atacante brasileiro Patryck Ferreira vivendo grande momento, o Club Deportivo Vida entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Motagua, em partida válida pela repescagem do torneio Cláusura de Honduras. Essa fase é disputada em formato de ida e volta, e o vencedor terá vaga na semifinal. Patryck é o artilheiro da equipe com seis gols e se firmou como um dos ídolos do atual elenco.
- Precisamos usar a força do nosso torcedor em nossa casa. Estamos bem preparados e prontos para esses dois confrontos. O nosso estádio tem que ser o nosso aliado. Estamos vindo de uma boa vitória na última rodada e isso nos motiva muito - disse o brasileiro.
Apelidado de Hulk Caribenho, o jogador que vem sendo comparado com o atacante do Atlético-MG não esconde os objetivos do clube na temporada.
- Temos seis jogos até o título Clausura e vamos trabalhar muito por ele. Nós temos o objetivo de conquistar a vaga para a próxima ConcaChampions e sabemos que temos condições de alcançar esse objetivo. Desde que cheguei aqui em Honduras entendi o quanto seria importante levar o clube novamente para uma competição continental, agora que estamos próximos temos que dar o máximo - afirmou Patryck.
Crédito: PatryckFerreiraéconhecidocomo"Hulkcaribenho"(Créditos:ClubDeportivoVida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'
Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados