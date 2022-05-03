Brasileiro tenta levar time hondurenho para a ConcaChampions

Com o atacante brasileiro Patryck Ferreira vivendo grande momento, o Club Deportivo Vida entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Motagua, em partida válida pela repescagem do torneio Cláusura de Honduras. Essa fase é disputada em formato de ida e volta, e o vencedor terá vaga na semifinal. Patryck é o artilheiro da equipe com seis gols e se firmou como um dos ídolos do atual elenco.

- Precisamos usar a força do nosso torcedor em nossa casa. Estamos bem preparados e prontos para esses dois confrontos. O nosso estádio tem que ser o nosso aliado. Estamos vindo de uma boa vitória na última rodada e isso nos motiva muito - disse o brasileiro.

Apelidado de Hulk Caribenho, o jogador que vem sendo comparado com o atacante do Atlético-MG não esconde os objetivos do clube na temporada.

- Temos seis jogos até o título Clausura e vamos trabalhar muito por ele. Nós temos o objetivo de conquistar a vaga para a próxima ConcaChampions e sabemos que temos condições de alcançar esse objetivo. Desde que cheguei aqui em Honduras entendi o quanto seria importante levar o clube novamente para uma competição continental, agora que estamos próximos temos que dar o máximo - afirmou Patryck.