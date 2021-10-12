Brasileiro Sub-20: São Paulo empata com a Chapecoense e enfrentará o Athletico-PR nas quartas de final

O sub-20 do São Paulo empatou com a Chapecoense por 2 a 2 nesta terça-feira (12), em duelo realizado no CT Água Amarela, em Chapecó. João Adriano e Cauê marcaram os gols da equipe são-paulina. Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira fase na quarta colocação, com 34 pontos. Na primeira etapa as equipes não balançaram as redes e foram para o vestiário em igualdade. No segundo tempo, quem largou na frente foi a Chapecoense, que marcou dois gols em poucos minutos. Para começar a reação, João Adriano descontou para a equipe visitante e, aos 43 minutos, Cauê empatou a partida.
Com o resultado, a campanha do time classificado de Alex conta com 20 pontos, sendo seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota sofrida em nove jogos disputados, encerrando a primeira etapa na quarta colocação.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Nas quartas de final, o São Paulo vai enfrentar o Athletico-PR, em dois jogos, para definir quem avança à semifinal. O Tricolor vai decidir a vaga em casa. As datas e horários ainda não foram definidas pela CBF.