Brasileiro Sub-20: São Paulo empata com a Chapecoense e enfrentará o Athletico-PR nas quartas de final

O sub-20 do São Paulo empatou com a Chapecoense por 2 a 2 nesta terça-feira (12), em duelo realizado no CT Água Amarela, em Chapecó. João Adriano e Cauê marcaram os gols da equipe são-paulina. Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira fase na quarta colocação, com 34 pontos. Na primeira etapa as equipes não balançaram as redes e foram para o vestiário em igualdade. No segundo tempo, quem largou na frente foi a Chapecoense, que marcou dois gols em poucos minutos. Para começar a reação, João Adriano descontou para a equipe visitante e, aos 43 minutos, Cauê empatou a partida.