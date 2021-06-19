Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Brasileiro Sub-17: Previsível, Botafogo é envolvido pelo Grêmio e amarga nova derrota na competição
futebol

Brasileiro Sub-17: Previsível, Botafogo é envolvido pelo Grêmio e amarga nova derrota na competição

Hiago marca duas vezes e, com vitória por 2 a 0 do Tricolor gaúcho neste sábado, alvinegros não têm mais chances de classificação para a próxima fase...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 17:07

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 17:07

Crédito: Gremistas dominaram as ações no duelo (Reprodução / CBF TV
O Botafogo lutou, mas não espantou de vez a má fase no Campeonato Brasileiro Sub-17. Em jogo no qual teve erros de passe e oscilou na marcação, a equipe foi facilmente envolvida pelo Grêmio e saiu do CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS) derrotada por 2 a 0. Hiago marcou os dois gols gremistas no jogo válido pela sétima rodada da competição.
Os alvinegros, com quatro pontos no Grupo A, voltam a campo na próxima terça-feira, às 16h, para o duelo com o Bahia, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já os gremistas, que foram a dez pontos, encaram o Palmeiras no Allianz Parque.
O JOGO
O Botafogo teve um início promissor em finalização de Kayan que exigiu Cássio. Porém, aos poucos o Grêmio foi ocupando os espaços e abriu o marcador. Eliseu avançou pelo meio e esticou a Wesley, que finalizou. Isac chegou a espalmar, mas Hiago espalmou para o gol vazio.
A equipe de Vinícius Nogueira ainda ensaiou uma reação. Porém, tropeçava em passes e via o Tricolor gaúcho dominar as ações. Os botafoguenses mudaram de postura ao regressarem do intervalo. Girando mais a bola, Batata e Victor Hugo rodaram mais a bola e exigiam o goleiro.
Por mais que pressionasse também em jogadas com Vargas, o Botafogo não cuidava de sua marcação. Um cochilo na lateral abriu caminho para o cruzamento. Hiago subiu entre os zagueiros e balançou a rede.
Os gaúchos tiveram chance de ampliar nos últimos minutos, quando o árbitro marcou pênalti depois que Rocha derrubou Alisson. Carelli, no entanto, mandou a cobrança para as nuvens.
O Botafogo cumprirá tabela contra Palmeiras e Ceará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados