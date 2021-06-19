Brasileiro Sub-17: Previsível, Botafogo é envolvido pelo Grêmio e amarga nova derrota na competição

Crédito: Gremistas dominaram as ações no duelo (Reprodução / CBF TV

O Botafogo lutou, mas não espantou de vez a má fase no Campeonato Brasileiro Sub-17. Em jogo no qual teve erros de passe e oscilou na marcação, a equipe foi facilmente envolvida pelo Grêmio e saiu do CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS) derrotada por 2 a 0. Hiago marcou os dois gols gremistas no jogo válido pela sétima rodada da competição.

Os alvinegros, com quatro pontos no Grupo A, voltam a campo na próxima terça-feira, às 16h, para o duelo com o Bahia, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já os gremistas, que foram a dez pontos, encaram o Palmeiras no Allianz Parque.

O JOGO

O Botafogo teve um início promissor em finalização de Kayan que exigiu Cássio. Porém, aos poucos o Grêmio foi ocupando os espaços e abriu o marcador. Eliseu avançou pelo meio e esticou a Wesley, que finalizou. Isac chegou a espalmar, mas Hiago espalmou para o gol vazio.

A equipe de Vinícius Nogueira ainda ensaiou uma reação. Porém, tropeçava em passes e via o Tricolor gaúcho dominar as ações. Os botafoguenses mudaram de postura ao regressarem do intervalo. Girando mais a bola, Batata e Victor Hugo rodaram mais a bola e exigiam o goleiro.

Por mais que pressionasse também em jogadas com Vargas, o Botafogo não cuidava de sua marcação. Um cochilo na lateral abriu caminho para o cruzamento. Hiago subiu entre os zagueiros e balançou a rede.

Os gaúchos tiveram chance de ampliar nos últimos minutos, quando o árbitro marcou pênalti depois que Rocha derrubou Alisson. Carelli, no entanto, mandou a cobrança para as nuvens.