Brasileiro sonha com título da Copa da Ucrânia: 'Focados e confiantes'

Crédito: Luizão pode erguer seu primeiro título com o Vorskla FC na Copa da Ucrânia (Divulgação

O volante Luizão, do Vorskla FC, comentou sobre a preparação da equipe para a final da Copa da Ucrânia. O duelo que acontece nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), contra o Dínamo de Kiev, um dos principais times do país. Este pode ser o primeiro título do brasileiro por seu clube.

- A preparação para a final está sendo a melhor possível, estamos focados e confiantes que a gente possa conquistar esse título. Estamos bem fisicamente, acabamos sendo poupados no último jogo da Liga e isso foi importante para que a gente chegue na partida contra o Dínamo 100% - contou.

A taça pode ser a segunda da história da equipe, e a chance de deixar o nome marcado é outro objetivo dos atletas do Vorskla.