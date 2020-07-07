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futebol

Brasileiro sonha com título da Copa da Ucrânia: 'Focados e confiantes'

Luizão comentou sobre a preparação da equipe para o duelo que acontece nesta quarta-feira, contra o Dínamo de Kiev, valendo título no futebol ucraniano
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LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 13:55

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 13:55

Crédito: Luizão pode erguer seu primeiro título com o Vorskla FC na Copa da Ucrânia (Divulgação
O volante Luizão, do Vorskla FC, comentou sobre a preparação da equipe para a final da Copa da Ucrânia. O duelo que acontece nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), contra o Dínamo de Kiev, um dos principais times do país. Este pode ser o primeiro título do brasileiro por seu clube.
- A preparação para a final está sendo a melhor possível, estamos focados e confiantes que a gente possa conquistar esse título. Estamos bem fisicamente, acabamos sendo poupados no último jogo da Liga e isso foi importante para que a gente chegue na partida contra o Dínamo 100% - contou.
A taça pode ser a segunda da história da equipe, e a chance de deixar o nome marcado é outro objetivo dos atletas do Vorskla.
- Todos sabem da importância deste título tanto para o clube como para nossas carreiras, então todos estão motivados e entendendo o tamanho deste jogo. Com fé em Deus vamos levantar esta taça - concluiu.

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