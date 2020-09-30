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futebol

Brasileiro sonha com classificação de time armênio na Liga Europa

O FC Ararat-Armenia, de Alemão, vai enfrentar o Estrela Vermelha nesta quinta-feira por vaga na fase de grupos da segunda maior competição de futebol do continente europeu
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Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 12:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 12:57
Crédito: Alemão sonha com vaga histórica para fase de grupos da Liga Europa (Divulgação
O FC Ararat-Armenia, da Armênia, está a um jogo de fazer história. Nesta quinta-feira, o time europeu, que conta com o lateral Alemão, recebe o Estrela Vermelha, da Sérvia, em jogo único dos playoffs da Liga Europa. Com apenas três anos de fundação, a equipe do jogador brasileiro tem a chance de ser a primeira do seu país a disputar a fase de grupos de uma competição europeia. Titular, Alemão não escondeu a ansiedade.
- Estou muito ansioso para essa partida. Estamos a um passo de fazer história pelo clube. É um jogo muito difícil, mas no futebol tudo é possível e sonhamos com a vaga na fase de grupos - disse Alemão, que projetou o encontro contra o clube que venceu a Liga dos Campeões da temporada 1990/91:
- Sabemos que a equipe do Estrela Vermelha é muito forte, e estão habituados a este tipo de competição. Um dos cuidados para este jogo é não estrarmos muito ansiosos e não termos medo de jogar. Vamos procurar jogar de igual pra igual, sabendo que todo cuidado é pouco - disse.
O FC Ararat-Armenia, do Alemão, precisou avançar por duas fases pré-eliminatórias até chegar aos playoffs na atual edição da Liga Europa. Bicampeão nacional de forma consecutiva nas duas últimas temporadas, o time armênio venceu o CS Fola Esch, de Luxemburgo, e o Celje, da Eslovênia.

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