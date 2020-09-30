Brasileiro sonha com classificação de time armênio na Liga Europa

Crédito: Alemão sonha com vaga histórica para fase de grupos da Liga Europa (Divulgação

O FC Ararat-Armenia, da Armênia, está a um jogo de fazer história. Nesta quinta-feira, o time europeu, que conta com o lateral Alemão, recebe o Estrela Vermelha, da Sérvia, em jogo único dos playoffs da Liga Europa. Com apenas três anos de fundação, a equipe do jogador brasileiro tem a chance de ser a primeira do seu país a disputar a fase de grupos de uma competição europeia. Titular, Alemão não escondeu a ansiedade.

- Estou muito ansioso para essa partida. Estamos a um passo de fazer história pelo clube. É um jogo muito difícil, mas no futebol tudo é possível e sonhamos com a vaga na fase de grupos - disse Alemão, que projetou o encontro contra o clube que venceu a Liga dos Campeões da temporada 1990/91:

- Sabemos que a equipe do Estrela Vermelha é muito forte, e estão habituados a este tipo de competição. Um dos cuidados para este jogo é não estrarmos muito ansiosos e não termos medo de jogar. Vamos procurar jogar de igual pra igual, sabendo que todo cuidado é pouco - disse.