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Brasileiro relata ter sido vítima de racismo em partida contra o Dínamo de Kiev

Lucas Rangel, do Vorskla, denunciou racismo de um jogador e de torcedores do Dínamo de Kiev, da Ucrânia...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 19:28

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 19:28

Crédito: Divulgação
O brasileiro Lucas Rangel, jogador do Vorskla, da Ucrânia, denunciou um jogador e torcedores do Dínamo de Kiev de terem cometido insultos raciais a ele em partida deste domingo válida pelo Campeonato Nacional do país europeu.A denúncia de Lucas Rangel foi feita em seu Instagram, onde informou ter sido vítima de insultos raciais por parte de torcedores e de um dos jogadores do Dínamo de Kiev.
- Quem me conhece como pessoa sabe que não sou um homem de ficar de mi-mi-mi, mas hoje na partida entre meu time, Vorskla vs Dínamo de Kiev, sofri racismo, insultos vindos da arquibancada e de um jogador deles - postou Lucas em seu Instagram.
Em sua fala, Lucas não afirmou quem foi o jogador, mas fez um discurso importante sobre combater o racismo.
- Eu acho que isso já tá demais, todos nós somos seres humanos, comemos, temos sentimentos, emoção, sangramos, ficamos felizes, tristes e, quando nós morrermos, vamos virar a mesma coisa. Mas no fundo do meu coração sinto pena de pessoas assim, porque tem o espírito sujo, o coração amargo e com certeza são infelizes lá no fundo. Mas que Deus perdoe essas pessoas ruins - adicionou.
Por fim, Lucas Rangel afirmou ter orgulho, sobretudo, de sua raça. Crimes como racismo não podem passar impunes.
- Mas peço: vamos parar de tratar pessoas como lixo por causa da cor da nossa pele. Sou preto com muito orgulho e tenho orgulho minha cor. Melhor, amo a minha raça - concluiu.

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