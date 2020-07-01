Brasileiro relata retorno do futebol no Irã: ‘Todos seguindo o protocolo’

Crédito: Divulgação/Machine Sazi

O brasileiro Eduardo Mancha reestreou com a camisa do Machine Sazi, do Irã, na última segunda. Este foi o jogo que marcou o retorno para o clube iraniano, o último havia sido ainda em março. Mancha admitiu que o time sentiu fisicamente, mas elogiou o protocolo de segurança.

- Fisicamente acho que atrapalhou um pouco, pelo tempo que ficamos parados. Mas foi tudo tranquilo, os clubes estão seguindo o protocolo da federação. Aqui no Irã já está bem melhor, tudo funcionando normalmente, com todos tomando os devidos cuidados.

Mancha e o Machine Sazi voltam a campo no próximo domingo, contra o Naft Masjed. O brasileiro espera que sua equipe esteja melhor e com mais ritmo de jogo, mas admite que o período de quarentena atrapalha na retomada física.