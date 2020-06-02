Brasileiro relata retorno do futebol na Ucrânia: ‘Foi diferente para todos’

Crédito: Divulgação

O Campeonato Ucraniano retornou no último fim de semana. Com muitos brasileiros na equipe, o FC Lviv empatou o seu jogo contra o Vorskla Poltava em 1 a 1. O volante Jonatan Lima relatou como foi a volta do futebol no país da Europa. Segundo ele, todos os atletas sentiram algumas diferenças devido ao protocolo de segurança da pandemia.

- Acho que foi um momento diferente que todos nós atletas vivemos nesse jogo. Principalmente os que atuam fora do seu país, como nós brasileiros aqui na Ucrânia. Foi diferente, com certeza, não ter torcedores, mas sabemos que é o melhor a se fazer para a saúde de todos e para que o Campeonato possa ser finalizado - disse Jonatan, que completou com algumas diferenças que encontrou neste primeiro jogo:

- Todos os atletas e toda a comissão técnica precisa usar máscara o tempo todo, só tira para a partida. Nós também não entramos juntos em campo, não houve o tradicional cumprimento entre as equipes. Mas, de resto, foi bem parecido.

Jonatan Lima e o FC Lviv voltam ao campo no próximo sábado, na partida contra o Dnipro-1. Com oito jogos a serem disputados na competição, o brasileiro revelou qual o objetivo da equipe no últimos jogos.