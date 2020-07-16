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futebol

Brasileiro reforça clube português para a temporada 2020/21

Um dos destaques do Joinville, volante João Dias, de 21 anos, foi contratado pelo AD Fazendense, de Portugal...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 17:22
Crédito: Divulgação
O volante João Dias, de 21 anos, é mais um reforço da AD Fazendense para a temporada 2020/21 do futebol português. O brasileiro, destaque do Joinville desde o ano passado, está empolgado com esta chance de atuar, pela primeira vez, no cenário internacional.
- Estou muito feliz por mais essa oportunidade que surgiu na minha carreira de atuar no futebol português, quero agradecer a todos os envolvidos para que essa oportunidade se concretizasse - comentou.
- Venho trabalhando forte aqui no Brasil e ansioso para que comece logo a temporada para que possa ajudar o clube a conquistar todos os objetivos que tem pela frente - completou.
O empresário Rafael Moura, que agencia a carreira do atleta, sabe que o volante João Dias tem boas características, que se encaixam bem no estilo português e europeu de jogar.
- Trata-se de um jogador que tem tudo para se adaptar bem ao futebol português, pois atua como segundo volante, no estilo europeu. Além disso, é ambidestro, conta com uma boa saída de bola e chega bem na área adversária - relatou.
- É um atleta versátil, uma vez que também pode atuar como meia, devido ao bom passe e pela facilidade imensa de trabalhar com as duas pernas - acrescentou.
Ao longo de sua carreira, João Dias, que é natural de Jandira (SP), atuou pelo São Caetano-SP (2016/2017), Atlético-GO (2018) e Joinville-SC (2019). Pela equipe de Goiás, o volante foi vice-campeão do Campeonato Goiano e também da Copa Goiás.

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