Brasileiro reforça clube português para a temporada 2020/21

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O volante João Dias, de 21 anos, é mais um reforço da AD Fazendense para a temporada 2020/21 do futebol português. O brasileiro, destaque do Joinville desde o ano passado, está empolgado com esta chance de atuar, pela primeira vez, no cenário internacional.

- Estou muito feliz por mais essa oportunidade que surgiu na minha carreira de atuar no futebol português, quero agradecer a todos os envolvidos para que essa oportunidade se concretizasse - comentou.

- Venho trabalhando forte aqui no Brasil e ansioso para que comece logo a temporada para que possa ajudar o clube a conquistar todos os objetivos que tem pela frente - completou.

O empresário Rafael Moura, que agencia a carreira do atleta, sabe que o volante João Dias tem boas características, que se encaixam bem no estilo português e europeu de jogar.

- Trata-se de um jogador que tem tudo para se adaptar bem ao futebol português, pois atua como segundo volante, no estilo europeu. Além disso, é ambidestro, conta com uma boa saída de bola e chega bem na área adversária - relatou.

- É um atleta versátil, uma vez que também pode atuar como meia, devido ao bom passe e pela facilidade imensa de trabalhar com as duas pernas - acrescentou.