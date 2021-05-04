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futebol

Brasileiro recém-chegado no NY Red Bulls é destaque na MLS

Fabio Gomes, ex-artilheiro do Oeste, foi considerado o melhor da partida no último fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 16:18

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:18

Crédito: Divulgação / NY Red Bulls
O ex-artilheiro do Oeste, Fabio Gomes, chegou aos Estados Unidos no começo deste ano, para defender o NY Red Bulls e disputar a Major League Soccer. Desde o início do campeonato, no dia 10 de abril, Fabio esteve em campo em todas as quatro rodadas que até agora tiveram.
Veja o mata-mata da ChampionsMesmo com pouco tempo junto aos companheiros do time, o brasileiro conseguiu fazer uma partida de excelência no último sábado, mostrando o rápido entrosamento com os americanos. O centroavante participou diretamente dos dois gols da vitória sobre o Chicago Fire e foi escolhido o melhor em campo.
- Chegar agora e já ter uma visibilidade dessa é incrível. Estava ansioso para poder provar a todos do clube que podiam confiar em mim e, aos poucos, vou confirmar isso cada vez mais. O time todo é muito unido e eles têm me apoiado desde o início, dentro e fora de campo. Isso tem me ajudado a me sentir à vontade e poder mostrar meu futebol. Que partidas como essa possam se repetir sempre - declarou o atleta.
O NY Red Bulls precisava da tal vitória, pois não havia saído com triunfo desde o começo do campeonato. Até o último jogo, foram duas derrotas e um empate. O próximo confronto será contra o Toronto, às 14h, horário de Brasília.

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