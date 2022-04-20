Brasileiro que recusou a Seleção para atuar por Portugal é alvo do Manchester City

Um dos destaques do Sporting, o meio-campista Matheus Nunes pode deixar o clube lusitano na próxima temporada. De acordo com informações do jornal "A Bola", o atleta de 23 anos é alvo do Manchester City, que teria enviado olheiros para observar o jogador no clássico com o Benfica, no último domingo.Conforme o portal, os avaliadores do clube britânico fizeram boas observações sobre o atleta, que já foi elogiado publicamente pelo técnico Pep Guardiola. Antes do confronto entre Manchester City e Sporting pelas oitavas de final da Champions League, o catalão comentou sobre o meio-campista.

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- O Sporting é uma equipE fantástica. São campeões de Portugal, e em Portugal tem Porto e Benfica. Sei bem o quão bons eles são, como tocam a bola... O Matheus Nunes, por exemplo, eu diria que é um dos melhores jogadores do mundo neste momento - disse Guardiola à época.

Ainda segundo o "A Bola", o Sporting deseja receber pelo menos 40 milhões de euros (R$ 201 milhões) para vender Matheus Nunes. O camisa 8 chegou ao clube da capital lusitana em 2019, para defender o time sub-23, vindo do Estoril, também de Portugal.

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Brasileiro, Matheus Nunes é nascido no Rio de Janeiro, mas foi morar em Portugal quando tinha 13 anos. No Velho Continente, iniciou a carreira no Ericeirense, antes de chegar ao Estoril. No ano passado, em agosto, foi convocado por Tite para a Seleção Brasileira, mas recusou o convite. No mês seguinte, recebeu sua primeira chance na seleção portuguesa.