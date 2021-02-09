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Brasileiro que joga na Eslovênia e é comandado por Camonaresi brinca: 'Jogava no videogame e hoje recebo ordens dele'

Felipe Santos, ex-Palmeiras, é destaque do NK Maribor, equipe que ocupa a liderança do Campeonato Esloveno
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LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 20:48

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 20:48

Crédito: Divulgação / NK Maribor
A PRVA Liga, a elite do futebol esloveno, volta a ser disputada essa semana após a pausa de inverno. O time treinado pelo campeão Mundial Mauro Camoranesi está em primeiro na tabela, joga nesta quarta contra o Domzale e deve ter presença brasileira em campo.
Veja a tabela do InglêsFelipe Santos foi revelado pelo Palmeiras em 2017, mas logo foi para a Eslovênia. Jogou em um time menor por um ano, foi destaque e então comprado pelo maior campeão nacional. O camisa 96 conquistou o título logo na sua primeira temporada no clube e acredita que em 2021 o time pode garantir mais um troféu.
- O nosso objetivo é ser campeão, continuar o bom trabalho que terminamos no primeiro turno e garantir esse título. Queremos assegurar a vaga na Champions League. O nosso elenco é o mais forte de toda a Eslovênia, acreditamos muito que esse ano a classificação para a Champions vem - contou o atleta.
No time desde 2018, Felipe virou xodó do técnico italiano por jogar em diferentes posições e ajudar o time sempre que entra. O jogador falou um pouco sobre o técnico e o que significa receber instruções de um campeão mundial.
- Ser treinado pelo Camoranesi é um aprendizado dia após dia, além dele ser um ídolo mundial, ele é uma referência como pessoa também. Jogava com ele no vídeo game e hoje recebe ordens dele, com certeza é incrível para mim como jogador. Foi ele que teve a ideia de me recuar e me usar como ala. Tive que me adaptar muito rápido, voltando para defender, algo que não era tão necessário antes - afirmou o jogador de 24 anos.

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