Brasileiro que escalou o Everest por amor pelo Atlético-MG é atração de série da Betfair.net

Crédito: Divulgação/Betfair.net

O amor do mineiro Gustavo Ziller pelo Atlético-MG foi fincado no ponto mais alto do mundo em 2021. A história do fã do Galo que escalou o Monte Everest e levou a bandeira do clube ao topo é a primeira da série "INCOMPARÁVEL", da Betfair.net, que será lançada neste sábado, dia em que a primeira conquista do clube mineiro na Libertadores completa oito anos.YT embed code: A produção, realizada em parceria com a Goal Click, celebrou histórias inspiradoras de fãs dos clubes brasileiros que disputam a competição continental para reforçar o seu posicionamento de que “Todo Resultado É Possível”.

O Atletico-MG disputa a Libertadores e está nas quartas-de-final, onde enfrentará o River Plate (ARG) por uma vaga entre os quatro melhor da competição sul-americana.

- A parceria que temos com a CONMEBOL é motivo de celebração para nós. O torcedor brasileiro sabe que, dentro e fora de campo, tudo pode acontecer e que na CONMEBOL Libertadores Todo Resultado É Possível. Nós, da Betfair.net, queremos celebrar e enaltecer esses momentos incomparáveis com os torcedores brasileiros e esperamos que, por meio da nossa série, realizada com a Goal Click, a gente possa se conectar com esses fãs que compartilham da paixão pelo futebol - comentou Maria Flavia Losse, porta-voz da Betfair.net.

A promessa era antiga. Ainda em 2017, Gustavo disse aos jogadores do Galo em um encontro com o elenco que um dia escalaria o Everest e os levaria junto de alguma forma.

No dia 23 de maio deste ano, ele quebrou os prognósticos e cumpriu a promessa, quando alcançou o topo da montanha mais alta do mundo, de 8.849 m, situada na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, exatamente às 7h21 do horário local. Com determinação e persistência, o mineiro de 47 anos mostrou que “Todo Resultado É Possível”.

- Ficamos muito felizes com o paralelo entre as sensações que o Ziller experimentou no topo do Everest e quando seu amado Galo conquistou a CONMEBOL Libertadores em 2013. Poucos de nós sabem como é chegar ao topo do mundo, mas talvez mais de nós possamos nos envolver com o êxtase de nossa equipe vencer um campeonato importante'', disse Matthew Barrett, fundador da Goal Click.

Consultor nas áreas de inovação e empreendedorismo e hoje produtor e apresentador do programa 7CUMES, no Canal Off, Ziller conta que nasceu fã do Atlético. Seu avô Adelchi Ziller, falecido em 2004, foi uma das figuras mais importantes do clube nos anos 1980. O atleticano chegou a jogar em clubes profissionais quando adolescente e conta que até hoje não consegue imaginar sua vida sem a sensação proporcionada pelo futebol.

Título de 2013

Um dos melhores e mais preciosos momentos de sua vida foi quando ele levou suas filhas para assistirem à vitória do Galo sobre o Olimpia, na decisão da CONMEBOL Libertadores de 2013, em Belo Horizonte. Gustavo conta que a sensação de chegar ao topo do Everest foi exatamente a mesma do momento em que comemorou a conquista da taça do maior torneio do continente.

Antes de o torneio começar, as chances do Galo levar o caneco eram de apenas 7,5%. Já na grande final da CONMEBOL Libertadores, o time brasileiro passou a ter 36% de chances mesmo após perder a partida de ida. O time foi do impossível ao possível.

''Eu não acredito em super-heróis, mas em pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. É sempre legal lembrar da defesa do Victor ou do gol do craque, mas eles não são super-heróis. Todos são gente como a gente. Jogam com o coletivo. E creio que o coletivo faz sempre melhor que o individual. Não fosse isso, 2013 não teria acontecido do jeito que aconteceu'', afirmou o mineiro.

- O torcedor do Galo pode esperar da série amor, raça e alegria. Do jeito que sempre foi. Se não for assim, não é Galo. Sempre temos aquela sensação de que o impossível está distante, mas quebrando em vários pequenos possíveis, a coisa anda. Ou como diria o poeta: 'o impossível o Galo faz, milagres demoram um pouquinho mais, mas o Galo faz também - completou o atleticano.

Ziller começou a se preparar para escalar a montanha em 2015, após sofrer um acidente no trânsito de São Paulo. Recuperado, ele colocou em mente que precisaria encontrar o equilíbrio em sua vida. Para cada escalada, o mineiro leva um gorro do Galo ou uma bandeira, como também já fez no Equador e na Antártica.

- O esporte literalmente salvou minha vida e compartilhar isso pode inspirar pessoas a fazerem o mesmo. Tenho recebido muitos contatos legais, e isso me motiva. É como uma retro-motivação constante - disse Ziller.

Na expectativa pelo bicampeonato do Atlético-MG em 2021, Ziller tem motivos para se orgulhar. Até hoje, somente 26 brasileiros já escalaram o Everest. Provando que todo resultado é mesmo possível, ele foi o primeiro do seu estado, e o primeiro fã do Galo a conseguir a façanha.

O objetivo dos episódios da série “INCOMPARÁVEL” da Betfair.net em parceria com a Goal Click foi proporcionar uma plataforma para fãs expressarem sua paixão pelo esporte mais popular do mundo.

A ideia é colocar os fãs de futebol no centro de suas próprias histórias e mostrar o que o esporte realmente significa para eles. A Betfair.net e a Goal Click mergulharam profundamente na cultura dos fãs de futebol brasileiro e colocaram um holofote em histórias não contadas.

A série INCOMPARÁVEL é apresentada pelo humorista Maurício Meirelles, embaixador da Betfair.net. O artista se divertiu com o relato do torcedor atleticano no primeiro episódio e celebrou o resultado.