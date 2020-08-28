Brasileiro projeta nova temporada pela Fiorentina na volta aos treinos

Crédito: Divulgação/Fiorentina

Após o encerramento da Série A no início de agosto, as equipes italianas já retornaram aos treinamentos no início desta semana de olho no reinício da competição, marcado para setembro. Igor Júlio, zagueiro brasileiro da Fiorentina, que também já voltou às atividades, admitiu que o tempo curto de férias auxilia na preparação.- O retorno está sendo bom até o momento, tivemos umas férias bem curtas comparadas ao normal. Foi bem rápido. Penso que isso pode ser também algo a favor, porque a gente volta um pouco melhor do que quando pegamos uma férias normal, de um mês, e volta em forma o mais rápido possível - disse Igor, que projetou uma temporada melhor neste ano.

- Já estou me preparando da melhor maneira possível. Espero jogar bastante, ter oportunidades, fazer grandes jogos e me destacar na minha posição. Foco é fazer bons trabalhos, bons treinos, jogos… Estou esperançoso e confiante para fazermos uma grande temporada. Tanto individualmente, quanto coletivamente.

Igor Júlio chegou à Fiorentina na temporada 2019/2020 e já estreou como titular em duelo com a Juventus, que terminou a competição como campeã. Neste ano, mais adaptado ao clube, o zagueiro quer jogar mais, mas também quer levar a Fiorentina mais longe.