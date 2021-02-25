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futebol

Brasileiro projeta artilharia da temporada na segunda divisão sueca

Anderson Ponciano marcou dez gols na temporada passada e, agora, tem a responsabilidade de fazer muitos gols e tirar o United IK da segunda divisão...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 19:17
Crédito: Acervo pessoal
Em seu quarto ano atuando no futebol sueco, Anderson Ponciano projeta mais uma temporada de gols pelo United IK. Em 2020, o atacante ficou em terceiro lugar do ranking de artilheiros do país, com dez gols marcados pelo BK Forward. Para esta temporada, prevista para começar em 28 de março, o brasileiro disputará a segunda divisão do campeonato pelo United IK.
- Desde que cheguei à Suécia, em 2010, passei por vários times, e fiquei conhecido por fazer muitos gols. Na primeira passagem pelo time fiz 23 gols, na segunda 15 e na terceira, que foi no campeonato passado, marquei 10 - relatou.
Em três passagens pelo BK Forward, time da região de Örebro, Anderson marcou 48 gols.
No campeonato sueco, os clubes disputam a liderança nos jogos que vão de março a novembro. A equipe vencedora da primeira divisão é classificada para a Liga dos Campeões da UEFA, e entra na competição na segunda rodada qualificatória. Já o vice-campeão e o terceiro lugar conseguem vagas para a Liga Europa, e entram na competição na primeira rodada qualificatória.
Aos 31 anos, Anderson Ponciano vai brigar pelo United IK, na segunda divisão sueca de futebol. Nascido na Baixada Santista (SP), Anderson fez sua formação nas bases da Portuguesa Santista e Santacruzense, ambos do interior paulista. A primeira passagem pelo futebol europeu foi aos 19 anos.
- Já estamos na pré-temporada e intensificando os treinos. Quero não só marcar muitos gols, como levar o time de volta ao topo do campeonato.

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