Brasileiro projeta artilharia da temporada na segunda divisão sueca

Crédito: Acervo pessoal

Em seu quarto ano atuando no futebol sueco, Anderson Ponciano projeta mais uma temporada de gols pelo United IK. Em 2020, o atacante ficou em terceiro lugar do ranking de artilheiros do país, com dez gols marcados pelo BK Forward. Para esta temporada, prevista para começar em 28 de março, o brasileiro disputará a segunda divisão do campeonato pelo United IK.

- Desde que cheguei à Suécia, em 2010, passei por vários times, e fiquei conhecido por fazer muitos gols. Na primeira passagem pelo time fiz 23 gols, na segunda 15 e na terceira, que foi no campeonato passado, marquei 10 - relatou.

Em três passagens pelo BK Forward, time da região de Örebro, Anderson marcou 48 gols.

No campeonato sueco, os clubes disputam a liderança nos jogos que vão de março a novembro. A equipe vencedora da primeira divisão é classificada para a Liga dos Campeões da UEFA, e entra na competição na segunda rodada qualificatória. Já o vice-campeão e o terceiro lugar conseguem vagas para a Liga Europa, e entram na competição na primeira rodada qualificatória.

Aos 31 anos, Anderson Ponciano vai brigar pelo United IK, na segunda divisão sueca de futebol. Nascido na Baixada Santista (SP), Anderson fez sua formação nas bases da Portuguesa Santista e Santacruzense, ambos do interior paulista. A primeira passagem pelo futebol europeu foi aos 19 anos.