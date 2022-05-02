futebol

Brasileiro pode assumir o comando do PSG na próxima temporada

Clube francês estuda contratação de Thiago Motta e Joachim Low para o lugar de  Mauricio Pochettino...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 08:17

LanceNet

O Paris Saint-Germain cogita a chegada de Thiago Motta ou Joachim Low para o lugar de Mauricio Pochettino na próxima temporada, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O argentino tem contrato até 2023, mas a campanha decepcionante pode fazer com que sua saída seja antecipada.Thiago Motta é ídolo do PSG por ter jogado na capital francesa entre 2012 e 2018 e está realizando um bom trabalho à frente do Spezia, que luta para se manter na elite do futebol italiano. O brasileiro naturalizado italiano já foi sondado após a saída de Thomas Tuchel.
Por outro lado, Low segue livre no mercado após ter deixado a seleção alemã e sua capacidade de gestão é vista de forma positiva pelos dirigentes do Paris Saint-Germain. Antonio Conte também é uma opção, mas o técnico já desmentiu rumores sobre uma possível ida para a França.
Zinedine Zidane, que era a prioridade do PSG, parece cada vez mais certo de querer assumir a França após a saída de Didier Deschamps ao final da Copa do Mundo. No entanto, nenhuma contratação será feita antes do fim da temporada.
