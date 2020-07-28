Brasileiro Paulo Otávio lidera estatísticas no Wolfsburg

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Estreante no Campeonato Alemão, o lateral-esquerdo Paulo Otávio, do Wolfsburg já aparece como um dos grandes destaques da equipe em toda a competição. Segundo números divulgados pelo aplicativo de estatísticas "Sofascore", Paulo lidera o ranking de melhores jogadores do elenco.

O ranking é feito de acordo com a média de pontos dos atletas em cada uma partida, quesito que o lateral lidera com 7,28 pontos de avaliação em média. O meia Maximilian Arnold aparece na segunda posição com 7,22.

A média do lateral brasileiro é calculada desde o início da Bundesliga. Antes da paralisação da competição devido a pandemia do coronavírus, Paulo liderava o número de desarmes de todo o campeonato.