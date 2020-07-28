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Brasileiro Paulo Otávio lidera estatísticas no Wolfsburg

Paulo Otávio está em primeiro no ranking de melhores jogadores da equipe na temporada
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Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:06

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 12:06
Crédito: Divulgação
Estreante no Campeonato Alemão, o lateral-esquerdo Paulo Otávio, do Wolfsburg já aparece como um dos grandes destaques da equipe em toda a competição. Segundo números divulgados pelo aplicativo de estatísticas "Sofascore", Paulo lidera o ranking de melhores jogadores do elenco.
O ranking é feito de acordo com a média de pontos dos atletas em cada uma partida, quesito que o lateral lidera com 7,28 pontos de avaliação em média. O meia Maximilian Arnold aparece na segunda posição com 7,22.
A média do lateral brasileiro é calculada desde o início da Bundesliga. Antes da paralisação da competição devido a pandemia do coronavírus, Paulo liderava o número de desarmes de todo o campeonato.
Atualmente, Paulo está em São Paulo se recuperando de uma lesão causada durante os treinamentos pós-pandemia. Com duas sessões de fisioterapia por dia, Paulo deve voltar aos gramados somente na próxima temporada.

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