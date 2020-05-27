Brasileiro no Qatar não vê Copa-2022 prejudicada: ‘Estão muito adiantados'

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O brasileiro Lucas Mendes, zagueiro do Al-Wakrah do Qatar, falou nesta semana sobre a preparação do país em que atua para receber a Copa do Mundo de 2022. O defensor, que está há seis anos no futebol do país, vê que a pandemia do novo coronavírus não deve atrapalhar os planos para o Mundial.

- Não acho que vá afetar a preparação para a Copa do Mundo o que estamos passando. Aqui eles estavam adiantados com relação a estruturas, estádios, facilidades, até mesmo nas cidades. Não vejo como ser um problema. Não sei dizer se eles pararam o trabalho agora, nessa pandemia, mas isso não será problema pra eles, com certeza - disse Lucas, que completou:

- Está parado já há dois meses, agora eles decidiram por adiar definitivamente e voltar só em julho. Agora estamos em férias, essa é a situação. Estou bem adaptado, o começo foi difícil, claro. Experiência nova, não conhecia o que chamamos de “mundo árabe” né, mas agora me sinto em casa, posso dizer que já sou quase um “catari” - concluiu.

Com férias anunciadas até o início do mês de junho, quando retornam aos treinos e, posteriormente, aos jogos em julho, Lucas Mendes também revelou outra novidade que a Copa do Mundo no Qatar deve apresentar: os estádios climatizados, que já devem ser testados no retorno do futebol.