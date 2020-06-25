Brasileiro no Kairat FC dá boas vindas a Vagner Love e garante: 'É clube de primeiro mundo'

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Após uma negociação mal sucedida com o CSKA, da Rússia, o atacante Vagner Love, ex-Corinthians, assinou contrato com o Kairat FC, do Cazaquistão. O país não figura na lista de principais mercados do futebol mundial, mas um brasileiro que trabalha no clube garante que o “artilheiro do amor” poderá ser muito feliz por lá.

Trata-se do carioca Diogo Leite, 33, que trabalha como fisioterapeuta do time há três anos. “O Kairat é muito bem organizado e tem uma ótima estrutura, capaz de dar inveja a grandes clubes do Brasil ou mesmo da Europa. O presidente/dono faz questão de investir em equipamentos de alta tecnologia como criosaunas, esteiras antigravidade e aparelho isocinético, por exemplo, que não são facilmente encontrados. É tudo de primeiro mundo”, diz.

O brasileiro também faz questão de ressaltar os investimentos na contratação de novos atletas e diz que isso tem elevado o nível do campeonato local. “O futebol cazaque tem crescido, tanto em qualidade quanto em visibilidade. Isso se dá graças aos esforços de dirigentes para trazer jogadores de qualidade, muitos deles estrangeiros. O Vagner é um ótimo exemplo. Certamente, contribuirá muito tecnicamente e em termo de imagem para toda a liga”, analisa. O último grande nome contratado pela equipe foi Andrey Arshavin, ex-Arsenal e seleção russa, que se aposentou em 2018.

As pretensões do Kairat, que é um dos maiores vencedores do país, são altas. Campeão e vice do campeonato local garantem vaga para os playoffs da Liga dos Campeões e Liga Europa, respectivamente. O time figura em competições europeias todos os anos.

Para Diogo, a organização e os valores oferecidos contribuem para que os atletas se interessem pelo novo desafio. “Desde que estou aqui nunca atrasaram salários, são muito sérios e tratam tudo com muito profissionalismo”, enfatiza.