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futebol

Brasileiro nascido e criado na Cidade Tiradentes conquista a Liga Tcheca

Eduardo Santos, do Viktoria Plzen, ajudou a equipe a se sagrar campeã nacional
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Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 16:14
Os campeonatos na Europa estão chegando ao fim, e alguns países já conhecem seus campeões nacionais. Na República Tcheca, o título ficou com o Viktoria Plzen, que terminou com 25 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas em 34 jogos. A taça veio com uma rodada de antecedência, e o zagueiro Eduardo Santos, um dos pilares da equipe, comemorou seu primeiro título como jogador.
> Confira a tabela da Champions League
O jogador nascido e criado na Cidade Tiradentes, localizada em São Paulo e considerado o maior conjunto habitacional da América Latina, comemorou a conquista e a oportunidade na carreira.
+ Barcelona vai inovar! Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?
- Meu primeiro título profissional, isso é muito especial para mim, e para minha família, que desde sempre me apoiou e esteve ao meu lado em todas as decisões que tomei durante a carreira - disse o zagueiro, que está no Viktoria Plzen desde o início da temporada, após a chegada por empréstimo do MFK Karvina.
- Meu desejo é continuar aqui em Plzen. Estamos felizes com o desempenho e estou adaptado com o clube e com a cidade. Quero seguir aqui para que o trabalho tenha continuidade - explicou Eduardo.
Com a vaga garantida para a fase classificatória da Liga dos Campeões da próxima temporada, o brazuca também falou sobre a oportunidade de disputar o maior torneio de clubes do planeta.
- Todo jogador sonha em disputar a Champions League, e comigo não é diferente. Trabalhei muito para que isso pudesse acontecer. O Viktoria Plzen fez isso acontecer, e espero poder retribuir essa confiança dentro de campo - disse Eduardo Santos.
Crédito: EduardoSantosfoiumdosdestaquesdoViktoriaPlzen(Foto:Divulgação

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