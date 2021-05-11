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futebol

Brasileiro Matheus Pereira é alvo de clubes da Premier League

Leicester, Leeds e West Ham estão interessados no jogador, que atualmente joga no West Bromwich, rebaixado para a segunda divisão inglesa...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 13:11
Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP
Rebaixado para a segunda divisão inglesa, o West Bromwich deve perder seu principal jogador. De acordo com o "Standard", o brasileiro Matheus Pereira, que marcou 10 gols em 31 jogos, é alvo de clubes da Premier League. Leeds, West Ham e Leicester aparecem como interessados.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
A saída de Matheus Pereira, inclusive, já foi abordada pelo treinador Sam Allardyce.- Todos têm um preço. O clube tem um valor definido, se alguém o pagar será muito complicado ao Matheus dizer que não, mas não sei o que é que ele está pensando para a próxima temporada.
Na atual temporada, o brasileiro atuou em 32 partidas por todas as competições pelo West Brom. Ele marcou 11 gols e deu cinco assistências.

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