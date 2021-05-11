Brasileiro Matheus Pereira é alvo de clubes da Premier League

Rebaixado para a segunda divisão inglesa, o West Bromwich deve perder seu principal jogador. De acordo com o "Standard", o brasileiro Matheus Pereira, que marcou 10 gols em 31 jogos, é alvo de clubes da Premier League. Leeds, West Ham e Leicester aparecem como interessados.

A saída de Matheus Pereira, inclusive, já foi abordada pelo treinador Sam Allardyce.- Todos têm um preço. O clube tem um valor definido, se alguém o pagar será muito complicado ao Matheus dizer que não, mas não sei o que é que ele está pensando para a próxima temporada.