Brasileiro Matheus Nunes marca, Sporting vence o Braga e segue na liderança isolada do Português

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Neste domingo, o Braga recebeu o Sporting no Estádio Braga Municipal, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Português. O confronto terminou

Veja a tabela do PortuguêsEXPULSÃOO Sporting teve uma grande perda já no início da partida. A primeira etapa sem gols para a equipe visitante começou com um cartão amarelo para Gonçalo Inácio aos dez minutos. Apenas oito minutos depois, o zagueiro recebeu mais uma advertência e foi expulso.

UM TIME ATACADurante toda a primeira etapa do jogo, o Braga foi a equipe superior no quesito ataque. Nos 45 minutos iniciais da partida deste domingo, o time da casa foi quem chegou mais vezes ao ataque, tendo nove finalizações contra apenas duas do Sporting.

GOL BRASILEIROA equipe do Sporting, que lidera o Campeonato Português com uma curta vantagem para o Porto, precisava da vitória. Aos 36 minutos, a assistência de Pedro Porro chegou no brasileiro Matheus Nunes, que marcou o gol que deu os três pontos para os visitantes.

BRAGA PRESSIONAO segundo tempo não foi diferente da primeira etapa, e o Braga foi consideravelmente superior no ataque. A equipe do Sporting finalizou ao gol apenas uma vez, e marcaram na única oportunidade, enquanto o time da casa errou todos os chutes ao gol.