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Brasileiro marca nos acréscimos, VAR anula, mas zagueiro destaca crescimento do Al Wahda na temporada

Lucas Pimenta se tornou um dos pilares de sua equipe em seu segundo ano nos Emirados Árabes Unidos
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Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:45
Crédito: Al Wahda / Divulgação
Na última rodada da UAE League, um dos principais confrontos foi entre Al Wasl e Al Wahda, que terminou em 2 a 2 com muita emoção. O brasileiro Lucas Pimenta, revelado pelo Botafogo e que atua no Al Wahda, chegou a marcar o terceiro gol da equipe nos acréscimos do segundo tempo, porém foi anulado após análise do VAR.
Veja a tabela do InglêsA situação para o time de Pimenta piorou quando sofreu uma expulsão quando a partida estava em 1 a 1. Logo em seguida, o time mandante balançou as redes pela segunda vez e o jogo parecia perdido. O zagueiro acredita que o Al Wahda foi melhor no confronto e afirma que o elenco mostrou que é possível melhorar ainda mais a posição na tabela.
- Sabíamos que a partida seria difícil e complicou ainda mais quando ficamos com um a menos. Começamos pressionando, acredito que fomos melhores no jogo, mas a expulsão mudou nosso estilo em campo. Apesar disso, nos comportamos bem, chegamos a conseguir a virada, que infelizmente foi anulado pelo VAR, e mostramos que vamos brigar firme em todas as partidas. - comentou o atleta.
Aos 20 anos, o brasileiro se tornou um dos destaques do elenco. Com apenas uma derrota nas últimas nove rodadas, ele destaca que os jogadores ganharam confiança com a boa sequência de resultados. Além disso, ressalta a necessidade de pensar em um jogo de cada vez para brigar por algo maior na temporada.
- Estamos em uma crescente muito boa na competição e isso nos dá muita confiança. Conseguimos bons resultados contra grandes equipes nas últimas rodadas, mostrando que temos um elenco qualificado e podemos brigar por coisas maiores na liga. Temos que continuar dando nosso máximo e pensando rodada por rodada para seguir subindo na tabela. - concluiu.

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