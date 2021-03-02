Brasileiro marca nos acréscimos, VAR anula, mas zagueiro destaca crescimento do Al Wahda na temporada

Crédito: Al Wahda / Divulgação

Na última rodada da UAE League, um dos principais confrontos foi entre Al Wasl e Al Wahda, que terminou em 2 a 2 com muita emoção. O brasileiro Lucas Pimenta, revelado pelo Botafogo e que atua no Al Wahda, chegou a marcar o terceiro gol da equipe nos acréscimos do segundo tempo, porém foi anulado após análise do VAR.

Veja a tabela do InglêsA situação para o time de Pimenta piorou quando sofreu uma expulsão quando a partida estava em 1 a 1. Logo em seguida, o time mandante balançou as redes pela segunda vez e o jogo parecia perdido. O zagueiro acredita que o Al Wahda foi melhor no confronto e afirma que o elenco mostrou que é possível melhorar ainda mais a posição na tabela.

- Sabíamos que a partida seria difícil e complicou ainda mais quando ficamos com um a menos. Começamos pressionando, acredito que fomos melhores no jogo, mas a expulsão mudou nosso estilo em campo. Apesar disso, nos comportamos bem, chegamos a conseguir a virada, que infelizmente foi anulado pelo VAR, e mostramos que vamos brigar firme em todas as partidas. - comentou o atleta.

Aos 20 anos, o brasileiro se tornou um dos destaques do elenco. Com apenas uma derrota nas últimas nove rodadas, ele destaca que os jogadores ganharam confiança com a boa sequência de resultados. Além disso, ressalta a necessidade de pensar em um jogo de cada vez para brigar por algo maior na temporada.