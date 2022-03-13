Brasileiro marca, mas Inter arranca empate no fim diante do Torino

Após ser eliminada da Champions League, a Inter de Milão voltou a decepcionar a torcida. Neste domingo, a Cobra empatou, fora de casa, em 1 a 1 com o Torino. Os donos da casa abriram o placar aos 12 do primeiro tempo, com o zagueiro Bremer, ex-Atlético-MG. No entanto, os nerazurri empataram aos 48 do segundo, com Dzeko. A partida foi válida pela 29ª rodada do Italiano. Confira a tabela do Campeonato ItalianoCom o resultado, os nerazurri estão em terceiro lugar, com 59 pontos, quatro atrás do rival Milan. O segundo lugar é do Napoli, que soma 60. A Juventus fecha o G4, com 56. No entanto, a Inter de Milão tem um jogo a menos do que os demais: 28 a 29. Já o Torino é o 11º lugar, com 35 pontos.