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futebol

Brasileiro marca, mas Inter arranca empate no fim diante do Torino

Ex-Galo, zagueiro Bremer abre o placar para o Touro, mas nerazurri buscam igualdade nos acréscimos e seguem fortes na briga pelo bicampeonato do Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:46

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:46

Após ser eliminada da Champions League, a Inter de Milão voltou a decepcionar a torcida. Neste domingo, a Cobra empatou, fora de casa, em 1 a 1 com o Torino. Os donos da casa abriram o placar aos 12 do primeiro tempo, com o zagueiro Bremer, ex-Atlético-MG. No entanto, os nerazurri empataram aos 48 do segundo, com Dzeko. A partida foi válida pela 29ª rodada do Italiano. Confira a tabela do Campeonato ItalianoCom o resultado, os nerazurri estão em terceiro lugar, com 59 pontos, quatro atrás do rival Milan. O segundo lugar é do Napoli, que soma 60. A Juventus fecha o G4, com 56. No entanto, a Inter de Milão tem um jogo a menos do que os demais: 28 a 29. Já o Torino é o 11º lugar, com 35 pontos.
A Internazionale volta a campo no próximo sábado, às 14h, quando recebe a Fiorentina. Depois, o Scudetto vai ter uma pausa para a Data-Fifa. Logo na retomada, em 3/4, a Inter visitará a Juventus, em partida de "seis pontos". Já o Torino volta a campo na próxima sexta, quando visita o Genoa, às 17h.
Crédito: BremermarcaDzeko:Zagueiromarcou,enquantoatacantedeuassistência (Foto:MarcoBERTORELLO/AFP

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