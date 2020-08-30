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futebol

Brasileiro marca gol na Coreia e se emociona: 'Valor gigantesco'

Atacante relembra momentos difíceis na carreira e crê em volta por cima...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 12:35
Crédito: Divulgação
Cria da base do Guarani e com passagens no Flamengo, Eder Lima ajudou o Jeju United a superar o Bucheon 1995 esta semana na goleada por 4 a 0 com um belo gol. Porém, o fato de balançar as redes teve um sabor especial para o atacante. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o jogador falou de que forma esse gol pode te ajudar no clube:
- Um gol com um valor gigantesco pra mim. Este ano não tem sido fácil para ninguém devido à pandemia, mas particularmente tive um início de ano conturbado, passando duas vezes por quarentena, recuperando fisicamente e quando fiquei 100% machuquei a panturrilha e voltei ao zero. Foi um momento muito complicado e ficar de fora é terrível para qualquer jogador - afirmou.
Eder que atuou em quatro países, contabilizando o Brasil, contou um pouco mais sobre sua admiração com a Coreia do Sul. O experiente jogador está no país asiático há seis temporadas e parece ter criado vínculo com os coreanos. O brasileiro ainda falou sobre seus objetivos no Jeju United:
- Passei por alguns países e quando cheguei em 2015 não imaginaria que ficaria por tanto tempo aqui. Me adaptei muito bem ao país e minha família também, minha filha por exemplo diz que prefere morar aqui do que no Brasil, por ela ter vivido mais aqui. Um país que nos acolheu muito bem e pretendo ficar aqui por mais alguns anos. Sobre minhas metas, a maior delas é conquistar o título da K2 e voltar a equipe pra primeira divisão, uma conquista que seria importante demais para mim pois seria o terceiro acesso no país, uma conquista marcante pra qualquer estrangeiro. Nosso momento é muito bom depois de um início ruim com algumas dificuldades - concluiu.

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