Brasileiro marca gol na Coreia e se emociona: 'Valor gigantesco'

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Cria da base do Guarani e com passagens no Flamengo, Eder Lima ajudou o Jeju United a superar o Bucheon 1995 esta semana na goleada por 4 a 0 com um belo gol. Porém, o fato de balançar as redes teve um sabor especial para o atacante. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o jogador falou de que forma esse gol pode te ajudar no clube:

- Um gol com um valor gigantesco pra mim. Este ano não tem sido fácil para ninguém devido à pandemia, mas particularmente tive um início de ano conturbado, passando duas vezes por quarentena, recuperando fisicamente e quando fiquei 100% machuquei a panturrilha e voltei ao zero. Foi um momento muito complicado e ficar de fora é terrível para qualquer jogador - afirmou.

Eder que atuou em quatro países, contabilizando o Brasil, contou um pouco mais sobre sua admiração com a Coreia do Sul. O experiente jogador está no país asiático há seis temporadas e parece ter criado vínculo com os coreanos. O brasileiro ainda falou sobre seus objetivos no Jeju United: