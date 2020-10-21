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futebol

Brasileiro marca, e Gamba Osaka chega perto do topo na J-League

Atacante Patric marcou o único gol da vitória do Gamba Osaka sobre o Oita Trinita...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 18:25
Crédito: Reprodução/Gamba Osaka
O fim de semana foi de alívio para o brasileiro Patric, do Gamba Osaka. Após três jogos sem marcar, o centroavante voltou a balançar as redes e garantiu a vitória por 1 a 0 do seu clube sobre o Oita Trinita, neste domingo, pela 23ª rodada da J-League, a elite do futebol japonês.
Apesar de começar a partida no banco, Patric entrou no intervalo e marcou o único gol da partida. Aos 28, ele subiu mais que todo mundo e aproveitou cobrança de escanteio para dar vantagem ao Gamba Osaka. Após a partida, o atacante celebrou a vitória e o bom momento vivido pelo clube.
- Estamos encaixando bem nosso jogo. Nossa equipe estava muito mal, sem poder de decisão e atuando contra o que podemos, porque temos um dos melhores elencos do país. Mas de repente a bola começou a entrar, ganhamos confiança e hoje estamos numa fase ótima e precisamos aproveitar.Com o resultado, o Gamba Osaka, que também conta com o brasileiro Ademilson, chegou ao oitavo jogo sem perder e confirmou a grande fase atual. Atualmente, o clube está na quarta posição, com 45 pontos, e disputa vaga na Liga dos Campeões da Ásia.
- Estamos na busca por objetivos maiores. Claro que ganhar o título ficou difícil porque oscilamos demais desde o início. A fase era ruim, a preparação foi prejudicada por todas as circunstâncias e demoramos a encaixar. Os atacantes que vem atuando têm sido muito eficientes e nos enche de certeza que os bons tempos retornaram.

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