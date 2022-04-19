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Brasileiro marca dois gols em vitória do Benevento e mantém time na briga pelo acesso à Série A da Itália

O atacante brasileiro Diego Farias falou sobre a pressão de ser protagonista na luta do Benevento pelo acesso à Série A do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 15:42

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:42

Autor de dois gols na vitória por 4 a 1 do Benevento sobre o Pordenone, na Série B do Campeonato Italiano, o brasileiro Diego Farias foi um dos responsáveis por manter a equipe na briga pelo acesso. A três rodadas do fim, a equipe está na quarta posição, com dois pontos a menos que o segundo colocado Lecce, que fecha a zona de acesso no momento. Após o jogo, o atacante comentou a disputa na Liga.- Foi um resultado muito importante. Acho que a gente cresce em confiança e entra melhor para essas três últimas rodadas. São apenas três pontos para o líder, com nove em disputa. Acho que essa é a hora que todo jogador gosta de jogar e comigo não é diferente. Precisamos de muita entrega e comprometimento tático e nosso time entende bem essa situação. Tenho certeza que vamos levar o Benevento à Série A - disse, ainda falando sobre os gols e a liderança na equipe.
Aos 31 anos, Diego Farias fez carreira no futebol italiano, com passagens por Chievo, Sassuolo, Cagliari, Empoli, Lecce e mais recentemente, o Spezia. Com experiência na Série B italiana, o atacante afirma que conhece os caminhos e a fórmula para conseguir o acesso à Série A. Confiante, o atacante se mostra à vontade com a pressão de conduzir a equipe ao acesso.
- Eu me sinto à vontade nessa pressão. Acho que cresço nesses momentos. E fico feliz dos gols saírem exatamente nesses jogos, em que a gente precisa do resultado. Tenho a confiança de todos no clube e vou fazer de tudo para corresponder às expectativas. Sei do meu papel no grupo, sei do que posso fazer. E por isso digo que temos boas chances de não só conseguir o acesso, mas também de terminar a temporada com o título.
O Benevento está na quarta colocação com 63 pontos somados. A frente do clube estão AC Monza, com um a mais, o Lecce que soma 63 e o líder Cremonese com 66. O próximo duelo de Diego Farias a serviço do Benevento será contra o Ternana, na segunda-feira, às 13h (de Brasília), pela antepenúltima rodada da competição. Os dois primeiros colocados disputados a Série A do Italiano na próxima temporada.
Crédito: OatacantebrasileiroDiegoFarias,doBenevento(Foto:Divulgação/Benevento)

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