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futebol

Brasileiro Malcom conquista o primeiro título na Rússia

Atacante disse estar dando o máximo para conseguir grandes objetivos no país...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 22:43

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 22:43

Crédito: Divulgação/Zenit
O atacante Malcom esteve em campo hoje (05 de julho), na vitória do Zenit diante do Krasnodar, por 4 a 2, quando o time sagrou-se campeão da Campeonato Russo.
- Fico muito feliz em estar fazendo história nesse clube. A gente fez por merecer essa taça porque trabalhamos muito para essa conquista. Estou dando o meu máximo e sei que isso é importante para mim e para meu clube - falou.
Malcom foi eleito como melhor em campo em diversos jogos da competição.
Essa foi a primeira taça do brasileiro com a camisa do time russo.

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