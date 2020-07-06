Brasileiro Malcom conquista o primeiro título na Rússia

Crédito: Divulgação/Zenit

O atacante Malcom esteve em campo hoje (05 de julho), na vitória do Zenit diante do Krasnodar, por 4 a 2, quando o time sagrou-se campeão da Campeonato Russo.

- Fico muito feliz em estar fazendo história nesse clube. A gente fez por merecer essa taça porque trabalhamos muito para essa conquista. Estou dando o meu máximo e sei que isso é importante para mim e para meu clube - falou.

Malcom foi eleito como melhor em campo em diversos jogos da competição.