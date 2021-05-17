Brasileiro Luís Felipe comenta fim de temporada no PSV: 'Período de aprendizado e muitas experiências'

Crédito: Divulgação / PSV

A temporada 20/21 terminou para o brasileiro Luis Felipe, o zagueiro de apenas 20 anos e com passagem pela categoria de base do Coritiba, chegou no time holandês para atuar pelo Jong PSV, elenco sub-23 e que disputa a Eerste Divisie, segunda divisão da Holanda.

Veja a tabela do EspanholCom boas atuações e se destacando nas partidas já na sua primeira temporada, Luis chegou a integrar a equipe principal do PSV e inclusive fez a sua estreia nos profissionais, um momento importantíssimo para um jovem atleta.

- Foi uma experiência incrível. Fui super bem recebido pelos companheiros de equipe e tenho o Mauro Júnior para me ajudar também. O treinador me deu muita confiança e tranquilidade para mostrar o meu futebol” - comenta o jogador.

Agora de férias o brasileiro projeta um segundo semestre ainda melhor e mostra que está cada vez mais preparado e maduro para novos desafios.