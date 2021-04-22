futebol

Brasileiro Júnior Negrão estreia na China com gol e vitória

Atacante brasileiro marcou já na sua primeira partida pelo Changchun Yatai, da China, que terminou com vitória...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:57

LanceNet

Crédito: Divulgação / Changchun Yatai
O atacante Júnior Negrão começou a sua trajetória no futebol chinês com o pé direito. Na abertura da Super Liga Chinesa nesta quinta-feira o brasileiro marcou um dos gols da vitória do Changchun Yatai sobre o Dalian Professional por dois a um. Autor também de uma assistência, Júnior falou sobre a ótima estreia.
- Não poderia ter sido melhor. Com vitória, marcando e ainda servindo meu companheiro. Estou muito feliz com esse início e torço para que seja o prenúncio de uma grande campanha - afirmou.
O time de Júnior volta a campo daqui a uma semana, dia 29, contra o Tianjin Teda. Atual campeão continental, Júnior tem muito claro em sua mente qual o seu principal objetivo nesta temporada.
- Desejo buscar o título da Super Liga para o Changchun. Tenho consciência da importância da minha contratação para o clube e tenho fé que corresponderei às expectativas - concluiu.

