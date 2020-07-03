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futebol

Brasileiro indica que sonho de Kai Havertz é jogar no futebol inglês

Wendell, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, elogiou o companheiro e disse que alemão é um atleta completo. Chelsea é o principal candidato para contratar camisa 29...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 13:59

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:59

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O brasileiro Wendell, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, declarou ao “The Sun” que o sonho do companheiro Kai Havertz é jogar na Premier League. O alemão já foi especulado em diversos clubes ingleses, mas o principal candidato sempre foi o Chelsea, apesar do Real Madrid batalhar pelo meia-atacante.
- Os alemães são pessoas muito focadas. Eles são muito focados no que querem. Se ele for para a Premier League, vai aprender muito. Eu acho que o sonho de Havertz é jogar lá (na Inglaterra). Ele tem esse desejo e acho que ele terá sucesso. É um jogador completo. Tem facilidade de entender o que o treinador quer.
Um dos principais problemas é a pedida do Leverkusen em torno de 75 milhões de libras (R$ 495 milhões) em tempos de crise financeira. No entanto, o valor é compatível com a idade, uma vez que o jovem tem apenas 21 anos, e com a grande época realizada, com 16 gols e nove assistências em 42 partidas.

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