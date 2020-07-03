Brasileiro indica que sonho de Kai Havertz é jogar no futebol inglês

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O brasileiro Wendell, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, declarou ao “The Sun” que o sonho do companheiro Kai Havertz é jogar na Premier League. O alemão já foi especulado em diversos clubes ingleses, mas o principal candidato sempre foi o Chelsea, apesar do Real Madrid batalhar pelo meia-atacante.

- Os alemães são pessoas muito focadas. Eles são muito focados no que querem. Se ele for para a Premier League, vai aprender muito. Eu acho que o sonho de Havertz é jogar lá (na Inglaterra). Ele tem esse desejo e acho que ele terá sucesso. É um jogador completo. Tem facilidade de entender o que o treinador quer.