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futebol

Brasileiro Igor Silva recebe prêmio de melhor lateral-direito na Croácia

Cogitado na seleção do país pela imprensa local, atleta de 24 anos do Osijek foi premiado pelas boas atuações na temporada 2019/20...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 21:36

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 21:36

Crédito: Divulgação/NK Osijek
O brasileiro Igor Silva recebeu, nesta quarta-feira, o prêmio de melhor lateral-direito da última temporada do Campeonato Croata. A premiação oficial, organizada pela Associação Croata de Futebol (HUNS), reuniu votos de todos os jogadores e treinadores dos dez clubes participantes da liga do país.
+ Papu Gómez pode reforçar gigantes italianos, Navas perto da MLS… Veja o Dia do Mercado!Em 2019/2020, o carioca de 24 anos disputou 27 dos 36 jogos do Osijek no torneio. Além de marcar um gol, o lateral-direito distribuiu duas assistências e foi peça-chave para formar a segunda melhor defesa da competição, com apenas 29 gols sofridos.
Em evidência no futebol do leste europeu, o brasileiro já teve, inclusive, o nome ventilado para a seleção da Croácia pela imprensa local. Após receber o prêmio, o atleta celebrou a conquista pessoal e destacou o bom início de temporada 2020/21 do Osijek, que ocupa atualmente a segunda posição.
- Fico muito feliz com este prêmio, ainda mais por ser fruto do reconhecimento de todos os jogadores e treinadores da liga, o que me deixa muito honrado. Fizemos uma grande temporada em 2019/2020, conseguimos vaga na Europa League, pude participar de grande parte das partidas e contribuir para essa boa campanha. Graças a Deus, estou conseguindo manter essa sequência também na atual temporada. Minha meta é seguir evoluindo sempre e me tornar um jogador melhor a cada treino, a cada jogo.+ Confira o chaveamento da Liga dos Campeões
Na atual edição da MAXtv Prva Liga, Igor entrou em campo 14 vezes, sempre como titular, e soma duas assistências. Formado na base do Comercial-SP, o então atacante ingressou no futebol europeu em 2015, aos 19 anos de idade, para defender o Asteras Trípolis (GRE), onde passou a atuar na lateral-direita. Também defendeu Olympiakos (GRE) e AEK Larnaca (CYP) antes de se transferir para o Osijek (CRO).

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