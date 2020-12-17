Brasileiro Igor Silva recebe prêmio de melhor lateral-direito na Croácia

Crédito: Divulgação/NK Osijek

O brasileiro Igor Silva recebeu, nesta quarta-feira, o prêmio de melhor lateral-direito da última temporada do Campeonato Croata. A premiação oficial, organizada pela Associação Croata de Futebol (HUNS), reuniu votos de todos os jogadores e treinadores dos dez clubes participantes da liga do país.

+ Papu Gómez pode reforçar gigantes italianos, Navas perto da MLS… Veja o Dia do Mercado!Em 2019/2020, o carioca de 24 anos disputou 27 dos 36 jogos do Osijek no torneio. Além de marcar um gol, o lateral-direito distribuiu duas assistências e foi peça-chave para formar a segunda melhor defesa da competição, com apenas 29 gols sofridos.

Em evidência no futebol do leste europeu, o brasileiro já teve, inclusive, o nome ventilado para a seleção da Croácia pela imprensa local. Após receber o prêmio, o atleta celebrou a conquista pessoal e destacou o bom início de temporada 2020/21 do Osijek, que ocupa atualmente a segunda posição.

- Fico muito feliz com este prêmio, ainda mais por ser fruto do reconhecimento de todos os jogadores e treinadores da liga, o que me deixa muito honrado. Fizemos uma grande temporada em 2019/2020, conseguimos vaga na Europa League, pude participar de grande parte das partidas e contribuir para essa boa campanha. Graças a Deus, estou conseguindo manter essa sequência também na atual temporada. Minha meta é seguir evoluindo sempre e me tornar um jogador melhor a cada treino, a cada jogo.+ Confira o chaveamento da Liga dos Campeões