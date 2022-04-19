Brasileiro Ibson Melo marca e garante Khonkaen na Liga Tailandesa na próxima temporada

O atacante Ibson Melo voltou a ser decisivo a favor do Khonkaen na Liga Tailandesa. O vice-artilheiro da competição marcou o primeiro gol da partida em que sua equipe empatou com o Bangkok United em 2 a 2 neste domingo.Ibson marcou 57% dos gols de seu time na Thai League. Além das 16 vezes que balançou as redes, deu duas assistências. Um dos destaques do campeonato, o brasileiro garante que lutará até o fim pela artilharia.

- Agora que atingimos o nosso objetivo coletivo, vou em busca da minha meta individual. Não será fácil, são dois gols de diferença para serem tirados, mas confio no meu futebol e na qualidade dos meus companheiros - disse.

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O atleta pernambucano marcou nos dois últimos jogos de seu time. Ciente da importância do ponto acumulado para o Khonkaen na Thai League, Ibson comentou a situação da equipe.

- Com esse ponto a mais, garantimos matematicamente a nossa permanência na liga. Ocupamos atualmente o oitavo lugar e caso terminemos o campeonato na primeira metade da classificação, será motivo de orgulho para o clube" encerrou.