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futebol

Brasileiro faz gol no fim e Muharraq conquista Copa do Rei do Bahrein

Everton, que passou pelo Sport, é um dos principais nomes da equipe asiática...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 16:26
Crédito: Divulgação/Muharraq
O Al-Muharraq, do Bahrein, conquistou a Copa do Rei nesta segunda-feira sobre o Al-Hidd. E coube a um brasileiro o gol do título. O atacante Everton balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo para fazer o gol da vitória e, após o jogo comemorou o resultado.
- Conquistar esse título e encerrar a temporada com esse troféu foi muito importante para todos. Marcar em uma final e ajudar nossa equipe foi muito especial. Não tenho palavras para descrever. Estou muito feliz com a exibição de todos. Foi a vitória de uma equipe organizada, que mereceu a conquista.
Segundo o jogador, que também atuou no Sport Recife, Marítimo, de Portugal, e no futebol da Coreia do Sul, esse momento no Al-Muharraq tem sido muito especial.
- Esse ano foi muito especial para mim. Deu tudo certo dentro de campo. Lutei muito para fazer uma temporada perfeita.

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