Brasileiro faz estreia no profissional do PSV na Liga Europa: 'Inesquecível'

Crédito: Luis Felipe fez sua estreia como atleta profissional no PSV (Divulgação

O zagueiro Luis Felipe, de apenas 19 anos, foi um dos destaques da vitória de 2 a 1 do PSV, da Holanda, diante do Omonia, do Chipre, pela Liga Europa. Isso porque, ao entrar em campo aos 40 minutos do segundo tempo, o brasileiro fez seu primeiro jogo como profissional da equipe holandesa. Sem reação após o acontecido, o defensor comemorou o fato de ter atuado ao lado de jogadores renomados do futebol.

- Foi uma sensação inesquecível. Já sabia que iria para o jogo, estava surpreso, mas não imaginava que iria entrar. Foi muito boa a sensação de estar lá (em campo) pegando bagagem com grandes jogadores como Mauro (Júnior), Zahavi, Mário Götze e outros. Muito feliz, esse dia vai ficar marcado - declarou o camisa 39.

Revelado pelo Coritiba, onde atuou até 2019 antes de ser negociado com os holandeses, Luis Felipe não esquece suas origens e reconhece a importância do Coxa em sua carreira, além de exaltar o clube que o promoveu ao time principal pela primeira vez, o próprio PSV.

- No Coritiba foi onde comecei, consegui me destacar e chegar até aqui, mas sou muito grato ao PSV que realizou meu sonho de ser um jogador de futebol profissional - concluiu.