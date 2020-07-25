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futebol

Brasileiro faz balanço da temporada na Ucrânia e deixa futuro aberto

Atacante Renan Oliveira afirma que altos e baixos, além do coronavírus, atrapalharam o ano na equipe do FC Lviv, mas vê desempenho individual como satisfatório em 2019/2020...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 23:42

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 23:42

Crédito: Divulgação/Lviv
A temporada do futebol ucraniano terminou oficialmente no último fim de semana. O FC Lviv, tradicional clube da elite do país, acabou lutando na parte baixa da tabela e terminou o torneio longe do objetivo de brigar por uma vaga em competições europeias na próxima época. Um dos poucos destaques individuais do time foi o brasileiro Renan Oliveira.
O atacante terminou o ano com oito gols e duas assistências. Números que ficam abaixo apenas de três jogadores do Shakhtar (Júnior Moraes, Marlon e Taison) na artilharia. Sincero, Renan faz um balanço de uma temporada que ainda teve a questão da pandemia do coronavírus pelo caminho.
- Foi uma temporada de altos e baixos. Tivemos muita trocas de técnicos e também tivemos saídas de alguns atletas durante o período. Isso atrapalhou bastante e acabou sendo um fator importante para a gente não ficar entre os seis primeiros e tentar, ao menos, uma vaga em competições europeias. Por outro lado minha temporada individual foi satisfatória. Marquei oito gols e dei duas assistências e dentro do cenário são bons números. Virei mais forte na próxima temporada - analisou.Renan ainda tem dois anos de contrato com o Lviv. No momento, procura não fazer planos futuros, apesar de não descartar que pode ocorrer uma possível mudanças de ares para a próxima temporada.
- Sobre o futuro ainda tudo muito incerto. A janela de transferência está aberta e sempre surgem oportunidades nesse momento. Tenho dois anos de contrato com o FC Lviv. Então no momento estou deixando essa questão com meus empresários e procurando nesses primeiros dias dar uma relaxada, até por conta de uma temporada que teve um componente da pandemia do coronavírus. Independente de onde for o desafio, voltarei ainda mais forte.

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