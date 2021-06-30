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futebol

Brasileiro fala sobre início da Champions e sonho de fase de grupos

Rafael Ratão garante que o Slovan Bratislava, da Eslováquia, pode avançar no torneio...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 19:44
Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava
Campeão eslovaco por três anos seguidos, o Slovan Bratislava estreia na primeira fase da Champions League no próximo dia 7 de julho, em duelo com o Shamrock Rovers, da Irlanda. Um dos principais destaques da equipe na última temporada, o brasileiro Rafael Ratão garante que o Slovan admitiu o sonho de chegar à fase de grupos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Vai ser um jogo difícil, ano passado jogamos contra um time irlandês também e vencemos. Mas são times competitivos, fortes fisicamente. Acho que é se preparar ao máximo, estar bem fisicamente e mentalmente e conseguir o resultado. Temos um grupo de muita qualidade, com novos jogadores e treinador, então temos tudo para fazer um excelente jogo - disse Rafael, antes de completar:
- Nosso sonho é chegar à fase de grupos da Champions, entrar para a história do time. É um sonho da diretoria, mas de todos os jogadores também. Temos de focar em classificar fase por fase e, depois, pensar em fase de grupo. Não é fácil, mas temos qualidade para isso.
Na temporada 2020/21, Rafael Ratão teve o seu melhor ano na carreira. Foram 14 gols marcados em 35 jogos disputados pelo Slovan. Marca que o atacante brasileiro quer ampliar:
- Acho que é manter o foco, manter trabalhando, fazer o que fizemos no ano passado, cabeça boa, e os números vão aumentando naturalmente. É importante estar bem fisicamente, preparado. Estou feliz, bem, então agora é fazer o que estava fazendo e ir aprimorando.

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