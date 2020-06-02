Brasileiro fala em adaptação durante a quarentena e celebra retomada dos treinamentos

Alemanha, Coreia do Sul, Dinamarca, Ucrânia, Vietnam foram alguns dos países que já retomaram os jogos de futebol. Sem torcida, com protocolos de saúde sendo realizados a cada semana, as partidas voltaram.
Na última semana a rotina de treinos presenciais também foi retomada no Japão, e no próximo dia 4 de julho os jogos também serão retomados. O brasileiro Mateus Castro, que atua no país há cinco anos e defende as cores do Nagoya Grampus, comentou sobre o período de quarentena vivido por lá.
- Foi uma mudança de rotina, a qual pegou todo o mundo de surpresa, o maior desafio foi ter que adaptar o corpo e a mente a essa mudança. Nesse período pude aproveitar a companhia de meus amigos que vieram do Brasil, e sempre buscava manter a forma com exercícios e os treinos que passaram a ser por videoconferência - disse o meia-atacante, antes de falar sobre a volta aos treinos presenciais:
- Já estávamos com saudade, nosso grupo é bem unido , então criamos um ambiente de família, e isso estava fazendo falta. Está sendo muito bom, estamos focados para sequência da J-League, para com fé em Deus sairmos com a conquista nesse ano 2020 - finalizou.E MAIS:PSG reforça interesse em Thomas Partey, do Atlético de Madrid'Futebol sem espectadores não é futebol de verdade', diz Joseph BlatterIsmaily comenta volta do futebol na Ucrânia e diz: 'Foi um jogo diferente'Bruno Fernandes diz que momento mais difícil da temporada vai chegarTottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de Madrid E MAIS: