Brasileiro fala em adaptação durante a quarentena e celebra retomada dos treinamentos

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Alemanha, Coreia do Sul, Dinamarca, Ucrânia, Vietnam foram alguns dos países que já retomaram os jogos de futebol. Sem torcida, com protocolos de saúde sendo realizados a cada semana, as partidas voltaram.

Na última semana a rotina de treinos presenciais também foi retomada no Japão, e no próximo dia 4 de julho os jogos também serão retomados. O brasileiro Mateus Castro, que atua no país há cinco anos e defende as cores do Nagoya Grampus, comentou sobre o período de quarentena vivido por lá.

- Foi uma mudança de rotina, a qual pegou todo o mundo de surpresa, o maior desafio foi ter que adaptar o corpo e a mente a essa mudança. Nesse período pude aproveitar a companhia de meus amigos que vieram do Brasil, e sempre buscava manter a forma com exercícios e os treinos que passaram a ser por videoconferência - disse o meia-atacante, antes de falar sobre a volta aos treinos presenciais: