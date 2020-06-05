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Brasileiro fala dos protocolos na Rússia: ‘Fazemos testes toda semana’

Zagueiro do Rubin Kazan, Pablo Renan conta como estão os preparativos para a reestreia do Campeonato Russo, paralisado desde março por conta da pandemia de coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 21:49

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:49

Crédito: Divulgação
Na última quarta-feira, a Liga Russa anunciou o retorno do futebol no país para o dia 19 de junho. Zagueiro brasileiro do Rubin Kazan, Pablo Renan conta como estão os preparativos para a reestreia do Campeonato Russo, paralisado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. O jogador revelou que o protocolo de segurança está sendo feito com bastante rigor.
- Preparativos estão sendo muito bons, jogadores voltaram a mil para treinar, muita vontade. Ficamos parados um longo período nessa folga “forçada” aí. O clube dava muita assistência para treinar. Por isso, todos voltaram bem fisicamente e isso já deu para estar um passo na frente - disse Pablo, antes de completar:
- O protocolo de segurança aqui está muito bom. Fazemos exames aqui praticamente toda semana. Desde que eu cheguei, já fiz exame umas cinco ou seis vezes. Semana passada fizemos também um de sangue, para pegar mais detalhado.
Em busca de recuperação na tabela, o Rubin Kazan tem a sua reestreia programada para o próximo dia 20, em duelo contra o Ural, fora de casa. Pablo Renan quer a equipe focada em conquistar pontos nos jogos que restam da competição.
- Todos estão muito ansiosos, claro. A gente quer dar o melhor agora porque estávamos irregulares na competição, precisamos de bons jogos e bons resultados para subir na tabela. Estamos nos preparando muito bem visando a estreia. Tenho certeza que estaremos bem.E MAIS:Na volta do futebol português, brasileiro se destaca no PortimonenseKhedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela JuventusSemifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadasBenfica tropeça em casa, empata com o Tondela, e desperdiça chance de assumir liderança do PortuguêsCaso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do Barcelona E MAIS:

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