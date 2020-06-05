Brasileiro fala dos protocolos na Rússia: ‘Fazemos testes toda semana’

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Na última quarta-feira, a Liga Russa anunciou o retorno do futebol no país para o dia 19 de junho. Zagueiro brasileiro do Rubin Kazan, Pablo Renan conta como estão os preparativos para a reestreia do Campeonato Russo, paralisado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. O jogador revelou que o protocolo de segurança está sendo feito com bastante rigor.

- Preparativos estão sendo muito bons, jogadores voltaram a mil para treinar, muita vontade. Ficamos parados um longo período nessa folga “forçada” aí. O clube dava muita assistência para treinar. Por isso, todos voltaram bem fisicamente e isso já deu para estar um passo na frente - disse Pablo, antes de completar:

- O protocolo de segurança aqui está muito bom. Fazemos exames aqui praticamente toda semana. Desde que eu cheguei, já fiz exame umas cinco ou seis vezes. Semana passada fizemos também um de sangue, para pegar mais detalhado.

Em busca de recuperação na tabela, o Rubin Kazan tem a sua reestreia programada para o próximo dia 20, em duelo contra o Ural, fora de casa. Pablo Renan quer a equipe focada em conquistar pontos nos jogos que restam da competição.