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futebol

Brasileiro ex-Vitória de Guimarães marca Hat-Trick em goleada na Turquia

Davidson marca 3 vezes e vê seu time liderar campeonato turco
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 13:10

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 13:10

Crédito: Alanyaspor/Divulgação
O atacante Davidson está se tornando a sensação do campeonato turco. O brasileiro que vem liderando o Alanyaspor neste início de temporada, marcou o seu primeiro “Hat-trick” da carreira, na tarde deste domingo, na vitória por 6x0 diante do Hatayspor, pela 4ª rodada da competição nacional.Além dos três gols marcados, o jogador que veste a camisa 91 ainda saiu de campo com uma assistência na conta. Com a vitória, o Alanyaspor chegou aos 10 pontos no campeonato turco e fechou a rodada na liderança da competição.
- Foi meu primeiro "Hat-Trick". Estou feliz demais. É uma sensação única. Sou muito grato a Deus por tudo que estou vivendo, por tudo que vêm acontecendo aqui. A maneira que fui recebido pelo clube, pelas pessoas do clube, pelos jogadores, isso facilitou muito a minha adaptação - afirmou o jogador.Após dois anos ótimos pelo Vitória de Guimarães de Portugal, Davidson chamou atenção de clubes da Europa, Ásia, Oriente Médio e chegou a ser procurado pelo Athletico-PR. Mas em comum acordo com a UJ Football Talent, empresa que gere a carreira do atleta, a decisão foi por aceitar a proposta do Alanyaspor, medida que parece ter sido a melhor decisão do jogador. Davidson não esconde que a adaptação na Turquia tem sido a melhor possível.
- Dá pra ver que estou muito feliz, estou me adaptando muito rápido. Graças a Deus as coisas estão acontecendo dentro de campo. Estou muito feliz e cada vez mais entrosado, mas empolgado e mais adaptado para buscar mais coisas aqui na Turquia - disse Davidson.
O Alanyaspor volta a campo novamente no próximo domingo pelo campeonato turco. A equipe do brasileiro Davidson enfrentará o famoso Galatasaray fora de casa.

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