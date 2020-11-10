Brasileiro entra para a 'Seleção do Mês' do Campeonato Japonês

Crédito: Divulgação/Nagoya Grampus

Um dos principais nomes do Nagoya Grampus na temporada, o meia Mateus Castro recebeu o devido reconhecimento ao entrar na Seleção do Mês da J-League, o Campeonato Japonês.

A presença de Mateus na Seleção se deve não só pelas boas atuações com a camisa da equipe, mas também pelos bons números alcançados no mês de outubro. Foram sete partidas como titular, atuando todos os 90 minutos, e com quatro gols marcados.

- É o reconhecimento de um trabalho que vem sendo bem feito. Estou muito confiante, e acredito que tudo isso se deve não só a mim, mas ao grupo, comissão e funcionários do clube, que fazem com que o dia a dia seja tranquilo para trabalhar - disse Mateus.

Não é só de gols que vive o camisa 16 do Nagoya Grampus, Mateus também é garçom, e até aqui, já serviu os companheiros em sete oportunidades, sendo o vice-líder do quesito entre todos os outros jogadores do Campeonato Japonês.

- Eu jogo para o time, meu objetivo é ajudar e não importa como. Se for um passe, um gol, uma dividida, qualquer coisa para que eu possa fazer para que no final do jogo, o resultado seja sempre o mesmo, vitória nossa - concluiu.