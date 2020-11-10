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futebol

Brasileiro entra para a 'Seleção do Mês' do Campeonato Japonês

Mateus Castro, do Nagoya Grampus,  é o único brasileiro entre os 11 melhores de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 20:18

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 20:18

Crédito: Divulgação/Nagoya Grampus
Um dos principais nomes do Nagoya Grampus na temporada, o meia Mateus Castro recebeu o devido reconhecimento ao entrar na Seleção do Mês da J-League, o Campeonato Japonês.
A presença de Mateus na Seleção se deve não só pelas boas atuações com a camisa da equipe, mas também pelos bons números alcançados no mês de outubro. Foram sete partidas como titular, atuando todos os 90 minutos, e com quatro gols marcados.
- É o reconhecimento de um trabalho que vem sendo bem feito. Estou muito confiante, e acredito que tudo isso se deve não só a mim, mas ao grupo, comissão e funcionários do clube, que fazem com que o dia a dia seja tranquilo para trabalhar - disse Mateus.
Não é só de gols que vive o camisa 16 do Nagoya Grampus, Mateus também é garçom, e até aqui, já serviu os companheiros em sete oportunidades, sendo o vice-líder do quesito entre todos os outros jogadores do Campeonato Japonês.
- Eu jogo para o time, meu objetivo é ajudar e não importa como. Se for um passe, um gol, uma dividida, qualquer coisa para que eu possa fazer para que no final do jogo, o resultado seja sempre o mesmo, vitória nossa - concluiu.
Na terceira colocação da liga, o Nagoya volta a campo nesta quarta-feira para o confronto diante do Sanfrecce Hiroshima, fora de casa, às 7h (de Brasília).

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