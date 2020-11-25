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futebol

Brasileiro elogia momento do Lecce, mas diz que time ainda pode evoluir

Destaque do clube desde a temporada passada, goleiro Gabriel Vasconcelos acredita que Série B começa a ganhar forma na briga pelo acesso e espera jogo difícil diante do Chievo...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:53
Crédito: Divulgação/Lecce
O Lecce vive ótimo momento na Série B da Itália. A equipe venceu os últimos três jogos na competição, sendo as duas últimas goleadas expressivas (triunfou por 7 a 1 sobre a Reggiana no sábado passado, e anteriormente superou o Virtus Entella por 5 a 1). Com 15 pontos, está na terceira colocação a dois pontos de Salernitana e Empoli.
TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Italiano clicando aqui
O goleiro Gabriel Vasconcelos, um dos destaques do Lecce desde a temporada passada, explicou o bom momento de cinco rodadas sem derrotas, mas crê que a equipe ainda pode evoluir.
- Felizmente vivemos uma boa sequência. Chegaram muitos jogadores novos para essa temporada, o que fez com que nas primeiras rodadas nossa equipe oscilasse. Então levou um tempinho para esse entrosamento que agora trouxe as vitórias. Mas ainda podemos melhorar ainda mais - analisou.
Nesta sexta-feira, ás 17h (de Brasília), o Lecce tentará manter a sequência positiva fora de casa contra o Chievo. Gabriel acredita que paciência e atenção serão fundamentais para conseguir mais três pontos na competição.
- É um confronto direto, contra um adversário que frequentemente esteve na elite do futebol italiano. É um jogo que precisamos de muita atenção, pois jogamos fora de casa, é um time que se defende muito bem, mas perigoso no ataque. Então será um jogo de paciência para conseguir uma nova vitória - declarou o goleiro, que acredita que o retrato mais fiel dos concorrentes na briga pelo acesso começa a ganhar forma na Série B:
- Depois de oito rodadas o campeonato vai começando, aos poucos, a ter uma cara melhor de quem vai brigar pelo acesso, por exemplo. Acredito que mais umas seis rodadas esse retrato esteja mais definido. Muitos times se reforçaram para a Série B. Então nesse espaço a gente terá uma noção mais real de quem brigará pelo acesso. Vamos seguir trabalhando para manter a sequência positiva.

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