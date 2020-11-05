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Brasileiro do Trabzonspor projeta duelo com vice-líder na Turquia: ‘Temos de fazer um grande jogo’

Flavio chegou ao Trabzonspor-TUR no início da temporada 2020/2021, vem sendo titular da equipe no Campeonato Turco e tenta ajudar a recuperar o bom momento do clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 19:59

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 19:59

Crédito: Divulgação/Trabzonspor
O volante Flavio chegou ao Trabzonspor-TUR no início da temporada 2020/2021 e vem sendo titular da equipe no Campeonato Turco. No entanto, a equipe do meio-campista não tem conseguido repetir as boas atuações que lhe renderam a vice-liderança da competição nacional na última temporada.
No próximo sábado, porém, o Trabzonspor tem mais uma chance de iniciar a retomada no campeonato: duelo com o Alanyaspor, hoje vice-líder.
- É um jogo muito difícil, eles estão muito bem na competição, mas tenho certeza de que temos capacidade de fazer um grande jogo contra eles e iniciar essa retomada. É um jogo grande e nesses jogos o nível de concentração aumenta, então podemos nos aproveitar disso. Vamos trabalhar pra isso - disse Flavio, que admitiu o início abaixo do esperado:
- Com certeza não foi o início que queríamos, mas estamos nos adaptando, conhecendo melhor a liga, a equipe. Temos trabalhado muito para reverter essa situação e conseguir uma sequência positiva de vitórias. O Trabzonspor é uma equipe tradicional e que precisa estar brigando lá em cima, todo o grupo tem essa consciência e está trabalhando pra isso.
Apesar da má fase após sete jogos disputados, Flavio crê que o Trabzonspor irá brigar pelas primeiras posições do Campeonato Turco.
- Apesar desse início abaixo do esperado, sabemos a qualidade de todos que estão aqui, sabemos dos objetivos do clube e vamos brigar todo o tempo por isso. Como eu disse, o Trabzonspor entra nessa competição buscando brigar lá em cima e temos de trabalhar pra isso.

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