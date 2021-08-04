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Brasileiro do Sporting é sondado por clubes da Premier League

Matheus Nunes foi um dos destaques dos Leões na campanha do título do Campeonato Português, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 12:24

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 12:24
Crédito: Divulgação
Matheus Nunes, meia-atacante brasileiro e que joga pelo Sporting, está sendo sondado por Wolverhampton e Everton. No entanto, segundo o jornal "A Bola", os clubes da Premier League não realizaram nenhuma proposta oficial pelo atleta.O clube português pede cerca de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) para liberar o camisa oito. A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto e ambos os clubes buscam reforços para melhorar seus desempenhol em relação a última temporada.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O Everton, comandado por Rafa Benítez, não deve contar com James Rodríguez, o que abre espaço no setor ofensivo para uma reposição. Já o Wolverhampton é treinado por Bruno Laje, ex-técnico do Benfica e que conhecer o brasileiro.
Matheus Nunes foi um dos principais destaques do Sporting que terminou no título do Campeonato Português após 20 anos de espera. O atleta participou de 31 partidas e foi decisivo com os três gols que marcou na competição.

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