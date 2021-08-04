Brasileiro do Sporting é sondado por clubes da Premier League

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Matheus Nunes, meia-atacante brasileiro e que joga pelo Sporting, está sendo sondado por Wolverhampton e Everton. No entanto, segundo o jornal "A Bola", os clubes da Premier League não realizaram nenhuma proposta oficial pelo atleta.O clube português pede cerca de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) para liberar o camisa oito. A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto e ambos os clubes buscam reforços para melhorar seus desempenhol em relação a última temporada.

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O Everton, comandado por Rafa Benítez, não deve contar com James Rodríguez, o que abre espaço no setor ofensivo para uma reposição. Já o Wolverhampton é treinado por Bruno Laje, ex-técnico do Benfica e que conhecer o brasileiro.