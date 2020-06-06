Brasileiro do Real Salt Lake comenta o possível retorno da MLS na Disney

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A Major League Soccer planeja o retorno de sua temporada para meados de julho com jogos na Disney World, em um gigante reality show. Todos os clubes ficariam hospedados no mais famoso parque temático do mundo com câmeras apontadas aos jogadores, antes durante e depois dos jogos.

Éverton Luiz de 32 anos, experiente volante do Real Salt Lake, clube de Utah que disputa a MLS, comenta sobre esta possibilidade, que somente o ano de 2020 seria capaz de produzir.

- O que está sendo planejado é um torneio entre todos os times que fazem parte da MLS. Eu gostei da ideia, assim podemos voltar a competir e numa futura volta aos jogos pelo campeonato estaremos com ritmo de jogo. Em meio a tudo que estamos vivendo, vejo com bons olhos. Creio que não prejudicará o campeonato, todas as decisões estão sendo tomadas pra melhor da competição – explica o jogador.E MAIS:Pelo Campeonato Português, Braga perde para o Santa ClaraMoreirense visita o Boavista para manter boa sequência no PortuguêsCom um a menos, Monchengladbach é derrotado pelo FreiburgBundesliga impõe multa a Sancho por violar as regras de confinamentoChelsea pagará multa de Timo Werner nos próximos diasEste torneio citado por Éverton seria jogado com uma fase de grupos e mata-mata, no melhor estilo Copa de Mundo, com todas as partidas com portões fechados. No entanto, a ideia ainda passará por aprovação, sendo um dos grandes obstáculos à sua realização, o escaldante calor do verão da Flórida.

Com a suspensão do campeonato desde o dia 12 março, o Real Salt Lake, defendido por Éverton, hoje encontra-se na nona posição da conferência oeste com dois jogos e dois empates. A retomada dos treinamentos aconteceu há quatro semanas, de maneira responsável em relação a chegada e saída de atletas, bem como o uso de máscaras e higienização dos locais de convivência.

- Tínhamos jogado apenas dois jogos quando tudo parou. As expectativas eram as melhores, queremos ser campeões da Liga. Cada jogador passou o isolamento treinando e fazendo o que podia pra se manter bem fisicamente e seguir nossos objetivos - comenta o volante.

Natural de Porto Alegre, Éverton tem grande rodagem no futebol, no Brasil passou por Ponte Preta, Palmeiras e CRB, além de clubes na Suíca, Itália e Sérvia antes de aterrizar no ascendente futebol norte-americano. O objetivo do atleta do Real Salt Lake é bem claro: