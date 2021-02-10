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Brasileiro destaque da base do Orlando City acredita que Brenner será bem recebido nos Estados Unidos

Desde 2017 no futebol norte-americano, o atacante Kenji Tanaka elogia estrutura e mentalidade da liga
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Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 16:33
Crédito: Divulgação / Orlando City
A ida do atacante Brenner, do São Paulo, para o FC Cincinatti, dos Estados Unidos, mostra que o futebol norte-americano vem mudando a sua mentalidade em meio ao cenário de alguns anos anteriores. Nos Estados Unidos desde 2017 e principal nome da base do Orlando City, o atacante brasileiro Kenji Tanaka elogiou a estrutura e a mentalidade dos clubes.
Veja a tabela do InglêsOs clubes aqui são um grande exemplo. O profissionalismo impera e a organização tanto dos times quanto dos campeonatos chamam muito atenção. Tenho certeza que o Brenner será muito bem recebido no Cincinatti. Ele chega como grande contratação e terá toda a condição de realizar um bom trabalho - disse.
Destaque na categoria de base do Orlando City e natural de Belém, do Pará, Kenji acredita que a chegada de Brenner poderá ser uma espécie de ‘porta de entrada’ para outros brasileiros.
- A chegada dele pode ser tornar um marco para o futebol norte-americano. Estava se destacando muito no Brasil e, com toda certeza, a torcida irá gostar do estilo de jogo dele. Os jogadores brasileiros estão sendo monitorados pelos clubes e chegam cada vez mais jovens aos Estados Unidos. Eu vim pra cá com 17 anos e fiquei muito impressionado com tudo - encerrou.

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