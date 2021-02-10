Brasileiro destaque da base do Orlando City acredita que Brenner será bem recebido nos Estados Unidos

Crédito: Divulgação / Orlando City

A ida do atacante Brenner, do São Paulo, para o FC Cincinatti, dos Estados Unidos, mostra que o futebol norte-americano vem mudando a sua mentalidade em meio ao cenário de alguns anos anteriores. Nos Estados Unidos desde 2017 e principal nome da base do Orlando City, o atacante brasileiro Kenji Tanaka elogiou a estrutura e a mentalidade dos clubes.

Veja a tabela do InglêsOs clubes aqui são um grande exemplo. O profissionalismo impera e a organização tanto dos times quanto dos campeonatos chamam muito atenção. Tenho certeza que o Brenner será muito bem recebido no Cincinatti. Ele chega como grande contratação e terá toda a condição de realizar um bom trabalho - disse.

Destaque na categoria de base do Orlando City e natural de Belém, do Pará, Kenji acredita que a chegada de Brenner poderá ser uma espécie de ‘porta de entrada’ para outros brasileiros.