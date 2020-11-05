Brasileiro destaca vitória do Shimizu e duelo com Iniesta: 'Melhor jogador que enfrentei'

Crédito: Divulgação/Shimizu

O Shimizu S-Pulse voltou a vencer na J-League ao bater o Vissel Kobe por 3 a 1, na última terça-feira. A partida marcou o segundo duelo entre o atacante Carlinhos, artilheiro do Shimizu na temporada com sete gols, e do craque espanhol Iniesta, no Japão.

O brasileiro, que havia perdido o primeiro confronto para o ex-jogador do Barcelona neste ano, não poupou elogios ao falar de Iniesta.

- É um craque, um jogador de muita classe que decidiu final de Copa do Mundo, brilhou pelo Barcelona. Foi o melhor jogador que enfrentei e compartilhei o campo e isso é para poucos. Cada toque dele na bola é magistral. Então enfrentar um jogador desse nível, ver ele de perto jogando é muito especial - disse, antes de exaltar a vitória conquistada:

- Importante voltar a vencer, recuperar a confiança da equipe. Vínhamos de resultados negativos, mas nunca deixamos de trabalhar e conseguimos essa vitória. Agora é pensar jogo a jogo, seguirmos 100% focado, pois temos o objetivo de subir na tabela e sabemos que podemos alcançar - encerrou.