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Brasileiro destaca vitória do Shimizu e duelo com Iniesta: 'Melhor jogador que enfrentei'

Artilheiro do time na temporada, Carlinhos, que havia perdido o primeiro confronto para o ex-jogador do Barcelona neste ano, não poupou elogios ao falar do craque espanhol...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 20:13
Crédito: Divulgação/Shimizu
O Shimizu S-Pulse voltou a vencer na J-League ao bater o Vissel Kobe por 3 a 1, na última terça-feira. A partida marcou o segundo duelo entre o atacante Carlinhos, artilheiro do Shimizu na temporada com sete gols, e do craque espanhol Iniesta, no Japão.
O brasileiro, que havia perdido o primeiro confronto para o ex-jogador do Barcelona neste ano, não poupou elogios ao falar de Iniesta.
- É um craque, um jogador de muita classe que decidiu final de Copa do Mundo, brilhou pelo Barcelona. Foi o melhor jogador que enfrentei e compartilhei o campo e isso é para poucos. Cada toque dele na bola é magistral. Então enfrentar um jogador desse nível, ver ele de perto jogando é muito especial - disse, antes de exaltar a vitória conquistada:
- Importante voltar a vencer, recuperar a confiança da equipe. Vínhamos de resultados negativos, mas nunca deixamos de trabalhar e conseguimos essa vitória. Agora é pensar jogo a jogo, seguirmos 100% focado, pois temos o objetivo de subir na tabela e sabemos que podemos alcançar - encerrou.
Agora o Shimizu S-Pulse encara o Cerezo Osaka neste sábado, às 2h (horário de Brasília), pela J-League.

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